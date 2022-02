¿Qué es el CVV de una tarjeta de crédito o débito y para qué sirve?

Cada es más común que las personas realicen compras de manera online y cuando lo hacen, es habitual que les pidan el código CVV de su tarjeta, además del nombre del titular, el número y la fecha de caducidad. Esto se hace para evitar fraudes y garantizar una mayor seguridad, pero, ¿qué es exactamente el CVV de una tarjeta de crédito o débito y dónde se encuentra? A continuación te brindamos todos los detalles.

En pocas palabras, este código de verificación es una comprobación criptográfica de la información de la tarjeta, destinada a evitar cualquier uso fraudulento de esta.

¿Qué es el CVV?

El CVV (Card Verification Value), es un código de verificación de tres dígitos asociado de manera única a cada tarjeta. Es decir, cada tarjeta tiene su propio código. Por esta razón, cuando se sustituye la tarjeta por pérdida o robo, se mantiene su número, pero cambia el CVV.

El CVV está compuesto de 3 dígitos. Foto: tramitarjeta

El nombre de este código difiere entre las empresas de tarjetas de crédito o débito, ya que también puede denominarse código de verificación de la tarjeta o CVC (Card Verification Code), código de seguridad de la tarjeta o código personal de seguridad.

¿Para que sirve el CVV de una tarjeta?

El CVV se utiliza para reforzar la seguridad en las compras por internet . En ese sentido, sirve para demostrar que quien realiza la compra tiene la tarjeta en su poder, y efectivamente es el dueño de la misma, ya que no solo conoce los datos general sino también el código único de verificación.

El CVV asegura que tengas una compra online segura. Foto: rakia

De este modo, aunque hayan clonado tu tarjeta, no podrán utilizarla, porque no dispone del CVV, pues estos números no están en la información que contiene la banda magnética o el chip, ni en los recibos de compra o facturas pagados con la tarjeta. Esa es la razón por la que generalmente se solicita al validar las compras online.

¿Dónde se ubica el CVV de mi tarjeta?

El CVV de una tarjeta Visa, MasterCard o Discover, se encuentra en la parte posterior de la misma y al lado derecho de la franja de la firma, mientras que en aquellas que son American Express se ubican en la parte delantera.

El CVV se ubica en la parte posterior de la tarjeta. Foto: creditosUSA

La razón de que este código de 3 dígitos se encuentre, mayormente, al reverso de la tarjeta es por seguridad, para que toda la información relativa a la misma (nombre del titular, fecha de caducidad, número y CVV) no esté en una única cara.

¿Cómo saber el código CVV de mi tarjeta si se borró?

Si en caso, no sabes cuál es el código CVV de tu tarjeta porque este se borró o simplemente no viene plasmado, la alternativa más rápida es abrir la aplicación de tu banco para identificar la clave, pues dentro de la app se comparte el número, fecha de vencimiento y código CVV. Aunque, otra solución es solicitar una nueva tarjeta en tu banco.

¿Cómo realizar compras online de manera segura?

