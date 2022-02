Horario de verano en España 2022: ¿cuándo ocurre y por qué se realiza el cambio?

En España es una norma cambiar la hora en dos ocasiones. Es así que los habitantes del país europeo cuentan con el horario de verano e invierno, el primero dura desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre de cada año.

Este cambio de horario hace que las noches en España cuenten con una hora menos y los días comiencen a ser más largos, tal como ocurre en verano. No obstante, existen personas que no están de acuerdo con esta variación en sus relojes. En tanto, no hay noticias de que vaya a eliminarse esta disposición.

¿Cuándo empezará el horario de verano en España?

Este 2022, el cambio de horario en España está programado para el domingo 27 de marzo a las 2.00 a. m. (hora peninsular) En ese momento, los ciudadanos deberán adelantar sus relojes una hora. En el caso de las Islas Canarias los relojes tendrán que adelantarse una hora antes, a la 1.00 a. m., para luego marcar las 2.00 a. m.

El cambio de horario de verano en España se aplica el último domingo de marzo de cada año. Foto: xacata.com

¿Por qué se cambia la hora en España?

El cambio horario en España se realiza con la finalidad de ahorrar energía al aprovechar las horas de luz en los horarios de trabajo, debido a que amanece más tarde y el brillo del sol se extiende.

En el año 2015, una estimación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) reveló que el horario de verano origina en España un ahorro en iluminación del 5%, equivalente a unos 300 millones de euros.

Además, la Comisión Europea indicó que el horario de verano e invierno beneficia las condiciones de trabajo del trabajador, a los sectores de turismo, transporte y otras actividades de ocio.

El cambio de horario se estableció para ahorrar energía. Foto: bussinesinsider

¿Cuándo se aplicó por primera vez el cambio de horario en España?

El cambio de horario se aplicó por primera vez en España durante la Primera Guerra Mundial. El 15 de abril de 1918 a las 11.00 p. m. se adelantaron los relojes 60 minutos.

Esta medida se ejecutó para que las fábricas pudieran estar abiertas una hora más, este periodo duró hasta octubre de ese año. Sin embargo, esta disposición se descontinuó hasta la crisis del petróleo de 1973, que empezó a aplicarse de manera regular en España y en otros países europeos.