¿Qué pasó con la eShop de Nintendo 3DS y Wii U y qué se sabe hasta ahora?

Nintendo —empresa dedicada a la producción y distribución de videojuegos— anunció mediante un comunicado oficial la descontinuación de la eShop de Wii U y Nintendo 3DS . Asimismo, refirió que el cese de su producción está programado para marzo del 2023. Esto se dio luego de que en abril del 2020 cerraran las tiendas para ambos sistemas.

En esa línea, los usuarios que posean las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic (todos los modelos existentes de las dos familias de consolas) son los que se verán afectados ante esta discontinuidad, cuya detención parcial de asistencia comenzará en unos meses.

¿Qué fechas se deben tener en cuenta?

Previo al término definitivo de la continuidad de eShop de Wii U y Nintendo 3DS en marzo del 2023, este año finalizarán algunos servicios disponibles. Revisa a continuación las fechas que debes tener en cuenta.

Hasta el 23 de mayo se podrá usar la tarjeta de crédito para añadir fondos en Nintendo eShop en las Wii U y Nintendo 3DS, luego esta acción quedará restringida.

Solamente hasta el 29 de agosto se podrá utilizar Nintendo eShop Cards (las tarjetas prepago) para añadir fondos a la Nintendo eShop en las Wii U y Nintendo 3DS. Asimismo, aún será posible canjear códigos de descarga hasta marzo de 2023.

¿Hasta cuándo será posible volver a descargar contenido comprado previamente en Nintendo eShop para Wii U o Nintendo 3DS?

Según ha informado la página oficial de Nintendo, en adelante sí será posible volver a descargar los juegos y adquirir las actualizaciones de software en línea del Wii U y el conjunto de sistemas Nintendo 3DS.

¿Qué sucederá con los usuarios de Wii U y 3DS que tengan fondos en el monedero Nintendo Network ID?