¿Qué dice la letra de la canción “Pepas” de Farruko, por la que pidió disculpas?

Farruko, uno de los máximos exponentes de la música urbana, pidió disculpas por la letra de su canción “Pepas” —cuyo contenido hace referencia a las drogas— durante un concierto en Estados Unidos. Además, realizó un acto de constricción y reconoció a Dios como su único salvador.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones. No me siento orgulloso de eso”, señaló el reguetonero, entre la sorpresa del publico asistente a su show. En las siguientes líneas te contamos qué dice la canción que viene causando gran polémica.

¿Qué dice la letra de la canción de Farruko llamada “Pepas”?

El último 11 de febrero, Farruko renegó por entonar su canción “Pepas” durante un concierto que brindó en el FTX Arena de Miami.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, se lamentó el cantante puertorriqueño.

“Pepa y agua pa’ la seca, to’ el mundo en pastilla’ en la discoteca”. Es parte de la letra que hace referencia a las drogas alucinógenas, popularmente llamadas “pepas”, que deben tomarse con mucha agua porque producen deshidratación.

Asimismo, algunos días luego del lanzamiento oficial de “Pepas”, el artista escribió un tuit en el que se podían ver emojis de pastillas, haciendo visible referencia al significado de su canción.

La letra completa de la canción “Pepas”