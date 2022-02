¿Por qué Magaly Medina se distanció de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez?

Magaly Medina decidió hablar sobre los rumores de una presunta pelea con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. En ese sentido, la conductora de espectáculos señaló que no se ha peleado con la pareja; sin embargo, sí confirmó que hubo un distanciamiento por parte de ellos.

Durante la emisión del programa Magaly TV, la firme, la polémica presentadora aprovechó el espacio para aclarar ciertos temas sobre su relación amical con el heredero del grupo Néctar y su pareja. “Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible, porque algunas personas se creen intocables, consideran que no pueden decirle una opinión cuando se trata de personajes públicos”.

No obstante, señaló que su relación con Jessica Newton, suegra del ‘Bomboncito de la Cumbia’, marcha bien, a pesar de las críticas a su hija y a Deyvis por su segunda pedida de mano.

Otra duda que precisó Medina fue sobre la solicitud de la pareja para que ella fuera la madrina de su retoño. “Le vendría bien (al hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez) una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño”.

Asimismo, la figura de ATV reveló que escribió a los padres de Milan (hijo de Deyvis y Cassandra) para poder conocerlo; sin embargo, no obtuvo respuesta. “Desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo y me dejaron en visto. No entiendo por qué. Siendo la dama que soy, yo no insisto. Tendrán sus razones sus papás para no contestarme por las flores”.

Magaly hizo una reflexión sobre las amistades en televisión. “A veces es malo que yo tenga amigos en la TV. Consideran que ser amigo mío es un blindaje para nunca criticarlos, para nunca dejar de sobonearlos, para que uno tenga que callarse la boca y no es así”, finalizó.