¿Qué artistas apoyaron a Farruko tras su transformación espiritual?

Luego de que el puertorriqueño Farruko se volviera tendencia por anunciar el amor hacia Dios durante su último concierto realizado en Miami, varios artistas le han expresado públicamente su apoyo. El reguetonero causó polémica tras pedir perdón por la letra de “Pepas”, uno de sus temas más populares, y anunciar la necesidad de un cambio frente a la sensación de vacío en su vida.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón“, afirmó durante el espectáculo. “Levanta tu mano y acepta al Señor. Yo no quiero el éxito, no quiero que escuchen mis canciones: yo quiero que sientan el amor de Cristo”, agregó el cantante.

¿Quiénes felicitaron a Farruko?

Justin Quiles

“Voy a ti, bro. Dios es bueno”.

Tito, el bambino

“Te amo, vuelvo y te digo: no calles. Quien anda con Dios a lo mejor no será entendido, pero jamás vencido. ¡Te amo! Dios te bendiga mucho, hermano. ¡Estoy super orgulloso de ti!”.

Kany García

“¡Te abrazo, cariño! Siga pa’ adelante y disfruta esto que estás viviendo. Duerme tranquilo, sin intentar complacer a nadie y siendo fiel a lo que te está dictando tu corazón, ese nunca falla. Orgullosa siempre de ti, bendiciones, mi amor”.

Ozuna

“Hermano, eres el ejemplo de todos nosotros, créeme que ahora serán mejores las funciones”.

Baby Rasta

“Wao! Farru, olvídate de lo que digan, ni contestes, porque así mismo hablaron del hijo de Dios y lo pusieron en la cruz. El mundo de la música en que estamos es muy oscuro. El dinero no es lo suficiente ni el estatus de la altura. No importa el camino que escojas: tienes unas familias de colegas que te apoyan y que donde estés parado eres uno de nosotros. Ese camino que estás escogiendo es limpio y puro en energías que le hacen falta al mundo. Dios te bendiga y viste la verdad, y por ver la verdad todo va a cambiar para bien. De parte de la manada de Los lobos, nuestro buenos deseos”.

Olga Tañón

“¡Quitándome el sombrero, querido Carlos! Pocos hablarán tan claro como tú, por lo vivido y lo superado. ¡Que alegría inmensa! Jamás los podremos complacer a todos. Con que seas feliz y sientas paz es lo que importa. ¡¡¡Mi cariño, respeto y admiración!!!”

Por su parte Maffio y J Álvarez optaron por expresar su apoyo a través de emojis que simbolizan un gran cariño: “❤️❤️❤️❤️❤️❤️”

¿Qué dijo Farruko tras las críticas hacia su concierto?

“Todo eso está bien, pero pagamos para ver a Farru, no a Carlos predicando como un pastor“, escribió un usuario en una de las publicaciones que hizo el cantante en su cuenta de Instagram. Frente a ese mensaje, el famoso artista decidió contestarle.

“Pues lamento decirte, hermano, que Farru se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu info y te hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor. ¿Aceptas Paypal, cryto o seller? Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Te amo mucho”, replicó.