¿Qué dice Anthony Aranda en su audio a Paula Manzanal?

Nuevamente las cámaras enfocan a Anthony Aranda y Melissa Paredes luego de que Paula Manzanal haga público los audios que demuestran el interés que el exbailarín de Reinas del Show tenía hacia ella. La conocida modelo alertó días atrás sobre las conversaciones que ambos mantenían, mientras que él bailaba con Melissa Paredes, su actual pareja, desatando así otro nuevo escándalo en la farándula peruana.

Durante la emisión del programa de Magaly Medina se difundió el material donde se logra oír que el llamado ‘Gatito activador’ intentaba acercarse a Paula Manzanal con algunos mensajes seductores que salieron a la luz. Pero, ¿qué fue lo que realmente le decía? Aquí te lo contamos.

¿Qué fue lo que dijo Anthony Aranda?

La figura de ATV le mostró a su audiencia los audios que demuestran la iniciativa de Aranda por salir con la influencer, en donde incluso la llamaba “amorcito” pese a que nunca fue correspondido: “Siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento interesada la verdad. No siento que te intereso o me extrañas. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento”, se logra oír en uno de los audios.

En otra de las difusiones, Aranda descarta todo tipo de acercamiento con Melissa Paredes, durante ese tiempo ambos participaban en el show de América Televisión. “No me celes con Meli, es una mujer casada, con hijos”, dijo.

La pareja opinó al respecto durante el Día de San Valentín

Un reportero del programa le preguntó a Anthony Aranda y Melissa Paredes en su paso por el restaurante donde iban a celebrar el Día de San Valentín. Él evadió las consultas del periodista mientras ella solo optó por decir que “el pasado es pasado”.