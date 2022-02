Super Bowl 2022 Apuestas: ¿cuál es la jugada que podría hacerte ganar millones de dólares?

El Super Bowl edición 56 de este 13 de febrero es uno de los eventos anuales con más espectadores del mundo. La final entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals de la NFL también mueve millones de dólares en las casas de apuestas gracias a una improbable jugada conocida como ‘safety’.

Puede que los touchdown paralicen a todo un país, como sucede con los apostadores. Sin embargo, es posible que la curiosa safety aparezca en la final Super Bowl (LVI) del SoFi Stadium.

¿Qué es safety en el Super Bowl?

Safety es una jugada que sucede cuando el jugador ofensivo que tiene posesión del balón es tacleado o baja voluntariamente el balón en su zona de anotación.

El rival defensivo no solo gana dos puntos, también obtiene la próxima posesión de la pelota americana. Los ‘safeties’ son la única forma en el que un equipo en defensa puede anotar un punto sin tener la posesión del balón.

Super Bowl apuestas: ¿cuándo sucede y cuánto vale un safety?

Según ESPN, aproximadamente, en uno de cada quince juegos de la temporada regular de la NFL aparece un safety, equivalente al 6,8%.

No obstante, anualmente los apostadores insertan un safety en el Super Bowl. Su precio es de 7-1, es decir, si apuestas US$ 1.000 ganas US$ 7.000.

Los fanáticos pueden llegar a jugar con millonarias cantidades para lograr un rédito multiplicador muy amplio.

Bengals vs Rams: ¿qué equipo paga mejor apuestas?

El portal especializado FiveThirtyEight ha comentado que la franquicia de Los Ángeles es favorita para levantar el Vince Lombardi con un 68% de probabilidad.

Por su parte, la casa de apuestas Codere ha coincidido con este pronóstico: ofrece un momio de -200, es decir, si apostamos US$ 1.000 y se concreta, cobraríamos US$ 1.500.

¿Dónde ver el Super Bowl 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso no cuentes con el servicio de cable, recuerda que puedes seguir la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS en La República, donde te informaremos minuto a minuto todo sobre la final de la NFL y el show del medio tiempo 2022.

Hora de transmisión del Super Bowl 2022

La edición LVI del Super Bowl iniciará la en el siguiente horario de estos países:

Ver Super Bowl en México: 5:30 p. m.

Ver Super Bowl en Perú: 6:30 p. m.

Ver Super Bowl en Estados Unidos: 6:30 p. m. (Miami)

Ver Super Bowl en Ecuador: 6:30 p. m.

Ver Super Bowl en Chile: 8:30 p. m.

Ver Super Bowl en Argentina: 8:30 p. m.

Ver Super Bowl en Colombia: 6:30 p. m.

Ver Super Bowl en Venezuela: 7:30 p. m.

Ver Super Bowl en Brasil: 8:30 p. m.

Artistas que se presentarán en el Halftime Show del Super Bowl 2022

En esta edición del Super Bowl 2022 habrá una dosis de rap y hip hop, ya que se presentarán los más grandes exponentes del género.

La organización del magno evento difundió en sus redes sociales la lista de artistas musicales que participarían en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Dr. Dre

Eminem

Mary J. Blige

Snoop Dogg

Kendrick Lamar

Canales de transmisión del Halftime Show Super Bowl 2022