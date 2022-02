¿Cómo abrir una botella de vino sin sacacorchos?: trucos fáciles y rápidos

La manera más rápida y efectiva de abrir una botella de vino es utilizando un sacacorchos, ya que esa es su función. Sin embargo, ¿cuántas veces has querido disfrutar de una copa de vino y te has dado cuenta de que no disponías de uno? Ante esa situación, tienes que poner a prueba tu ingenio y utilizar lo que tengas a la mano. Descubre, a continuación algunos trucos para abrir una botella de vino sin sacacorchos.

Cabe resaltar que, por lo general, se suele tomar una copa de vino en ocasiones especiales como una cena romántica o una celebración cumpleaños, aunque hay personas que tienen la costumbre de tomar una copa diaria.

Tres trucos para abrir una botella de vino sin sacacorchos

Toma nota de los siguientes métodos para abrir botella de vino sin sacacorchos, quizás en algún momento puedan ser útiles para ti.

Con un martillo y un tornillo

Para ejecutar este truco solo debes tener a la mano un tornillo y un martillo. Con estos dos elementos podrás implementar una especie de herramienta casera con la que podrás abrir el vino de forma sencilla.

Paso 1: Escoge un tornillo de tu gaveta de herramientas. No importa mucho el tamaño, aunque cuanto mayor sea la distancia entre las vueltas de rosca, mejor.

Paso 2: Enróscalo en el centro del corcho, hasta que sólo sobresalga un centímetro de este.

Paso 3: Por último, utiliza la parte trasera de un martillo para, con ayuda del tornillo, extraer el corcho.

Un tornillo y un martillo pueden servir para abrir una botella de vino. Foto: elespañol

Ten en cuenta que si no tienes un martillo en casa, puedes utilizar un destornillador o un alicate. Incluso, puedes reemplazar el tornillo, clavando tres o cuatro clavos pequeños en el corcho, formando una línea, y extrayendo después el corcho con el martillo.

Con un cuchillo

Para abrir botella de vino sin sacacorchos puedes ayudarte también de un cuchillo o navaja. El único requisito es que este utensilio tenga un filo lo suficientemente aceptable y una anchura menor al corcho.

Paso 1: Coloca la botella en posición vertical e introduce cuidadosamente el cuchillo ejerciendo algo de presión.

Paso 2: Una vez que hayas logrado clavar bien el cuchillo en el corcho, retuerce este cuidadosamente.

Paso 3: Siga girando el cuchillo con mucho cuidado y tire hacia adelante hasta sacarlo. ¡Eso es todo!

Uno de los trucos más efectivos para abrir una botella de vino se realiza con un cuchillo. Foto: wikiHow

Este método es el más peligroso, ya que podrías cortarte, así que no lo utilices si no cuentas con un cuchillo decente o no eres especialmente cuidadoso.

Con un zapato

Se puede dar el caso en el que te veas con la necesidad de abrir una botella de vino sin ninguna herramienta a lo mano (por ejemplo, en un picnic), para esos momentos, este truco es más adecuado y efectivo, ya que solo deberás utilizar un zapato.

Paso 1: Quita el protector de la botella hasta que se vea el corcho.

Paso 2: Coloca la base de la botella en el zapato apoyando esta donde normalmente está tu talón.

Paso 3: Luego, golpea con suavidad la planta de tu zapato contra una pared mientras sostienes la botella.

Paso 4: Repite varias veces con mucho cuidado hasta que el corcho empiece a moverse por la presión de la botella y listo.

Una botella de vino se puede abrir con la ayuda de un zapato. Foto: vidalatina

Recuerda que la botella debe estar en horizontal y protegida por el zapato para que no se rompa.