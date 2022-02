San Valentín 2022: 10 películas de amor en Netflix para ver este 14 de febrero

San Valentín es una fecha para compartir un momento especial con tu pareja, como disfrutar de películas de amor en Netflix. La plataforma de streaming cuenta con una lista de cintas románticas ideales para ver este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así, podrás pasar un Día de los Enamorados entretenido en casa.

Con las siguientes recomendaciones no será necesario tener demasiado dinero para pasar un momento diferente con tu pareja. Además, también puedes disfrutar de estos contenidos acompañado de un postre o una comida ligera.

¿Qué películas ver en Netflix por San Valentín?

Historia de un matrimonio

Protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio narra la relación de amor entre un director de teatro y una actriz que afrontan diversos conflictos tras su divorcio, tanto a nivel personal como artístico. Esta película se estrenó en 2019 y fue nominada a seis premios Óscar.

Historia de un matrimonio cuenta con las actuaciones de Scarlett Johansson y Adam Driver. Foto: Netflix

Malcolm & Marie

Malcolm & Marie es una cinta romántica que cuenta con la participación de Zendaya Stoermer y John David Washington. Relata la vida de un cineasta, quien, tras regresar del estreno de su última obra, sostiene un diálogo tenso con su novia, en la cual afloran ciertas emociones que los llevará a reflexionar sobre su relación.

Zendaya es una de las actrices que protagoniza esta cinta que se encuentra disponible en la popular plataforma de streaming. Foto: Netflix

El matrimonio Loving

Narra la historia de una pareja de Estados Unidos, conformado por Richard y Mildred Loving, que huyen del estado donde vivían, Virginia, por las leyes estatales que sancionaban los matrimonios interraciales en la década del 60. La pareja es arrestada y exiliada, por lo que tendrán que luchar por sus derechos para regresar a casa.

Loving cuenta los obstáculos que debe afrontar una matrimonio estadounidense en la década de los 60. Foto: Netflix

Cuando nos conocimos

Esta comedia romántica de 2018, denominada en inglés When we first met, cuenta la historia del joven Noah que, tras pasara la noche con la chica que le gusta, buscará volver al pasado con la ayuda de un fotomatón mágico para conseguir que se enamore de él. El elenco de esta cinta está compuesto por Alexandra Daddario, Adam DeVine, Andrew Bachelor, Shelley Hennig, entre otros.

Cuando nos conocimos es una comedia romántica de 2018. Foto: Netflix

The half of it

The half of it es un película de Estados Unidos dirigida por Alice Wu. Se trata de una versión moderna de Cyrano de Bergerac que se estrenó el 1 de mayo de 2020. Elliu Chu es una adolescente que escribe cartas de amor por pedido de Paul Munsku para Aster Flores. Sin embargo, la trama toma un giro cuando Chu empieza a sentirse atraída por la joven.

The half of it es una versión contemporánea de Cyrano de Bergerac. Foto: Netflix

Someone great

Jennifer Kaytin Robinson escribió y dirigió esta comedia romántica que contó con la actuación de Gina Rodríguez como protagonista. El film se centra en la vida de una periodista que termina con su novia. Tras esto, junto a sus amigas, comparten una última salida en Nueva York para disfrutar por última vez de esta ciudad antes de mudarse a San Francisco.

Someone great es una historia romántica que puedes ver y disfrutar este 14 de febrero. Foto: Netflix

The Holiday

Las destacadas actrices Kate Winslet y Cameron Diaz protagonizan esta historia con tintes cómicos que se estrenó en 2006 y se filmó en California e Inglaterra. Iris y Amanda son dos mujeres que intercambian sus residencias en la época de Navidad y ambas se enamoran en su nueva localidad. Sin embargo, el retorno a sus casas podrían terminar con cada una de sus relaciones.

Kate Winslet protagoniza esta divertida historia romántica. Foto: Netflix

Siempre serás mi quizás

Dos jóvenes se encuentran luego de 15 años de haber culminado su relación y comienzan a recordar todo lo que vivieron juntos en su infancia. Así, se darán cuenta de lo mucho que han cambiado. No obstante, aún conservan su esencia, lo cual hará que reflexionen sobre su relación actual y sus sentimientos.

Dos jóvenes se vuelven a encontrar tras 15 años de haber culminado su relación. Foto: Netflix

La última carta de amor

Ellie Haworth es una periodista que descubre una serie de cartas de amor del año 1965 y decide conocer el origen de estas. Así, a medida que va descubriendo cada detalle de la historia detrás de estos textos, también se vuelve protagonista de una relación romántica.

Ellie Haworth intentará descubrir la historia detrás de una serie de cartas de amor. Foto: Netflix

Cuatro mitades

Esta comedia relata las historias paralelas de cuatro jóvenes amigos solteros que forman parejas y ponen en duda el significado de tener un alma gemela. La cinta se estrenó el 5 de enero de 2022 y contó con la participación de Giuseppe Maggio, Matilde Gioli, Matteo Martari e Ilenia Pastorelli.