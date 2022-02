Super Bowl 2022: precio de entradas para la final de la NFL y por qué será la más cara de la historia

Los precios para la final del Super Bowl han sorprendido a los hinchas de Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, equipos que se enfrentarán en este importante evento. Apenas se liberaron los montos a pagar para esta última fase de la temporada de NFL, tanto los hinchas de los planteles mencionados como los del fútbol americano en general han coincidido en que son los entradas más caras en la historia de este deporte.

En esta final del Super Bowl, que ha sido programado para el próximo domingo 12 de febrero, también habrá un espectáculo musical en el entretiempo y se presentarán adelantos de varias películas y series que se estrenarán este año. Las entradas se han habilitado oficialmente en Ticketmaster, pero otras plataformas de igual forma están a cargo de esta transacción bajo la modalidad de reventa. Conoce líneas abajo cuáles son los precios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Super Bowl LVI?

Si deseas asistir a la final de la Super Bowl, debes saber que los precios oscilan entre los US$ 4.200 y los US$ 100.000. El primero, respectivamente, corresponde a la zona más alejada; y el segundo a una mejor posición en el estadio. Estos montos son en Ticketmaster.

En Stubhub los precios van desde US$ 4.286 a US$ 23.280 para la zona VIP y tienen un paquete para dos en el mismo lugar que cuesta US$ 46.560. Respecto a Vivid Seats, puedes adquirir los boletos desde US$ 4.333 hasta US$ 18.423. Y en SeatGeek, desde US$ 4.557 hasta US$ 10.347.

¿Por qué las entradas del Super Bowl LVI son las más caras de la historia?

Desde siempre, este evento deportivo nunca ha tenido precios muy económicos. Sin embargo, a pesar de la pandemia de la COVID-19 de los últimos dos años, y de acuerdo a un reporte de Bloomberg, en el último lustro —es decir, desde la temporada 2017— el monto a pagar por estos boletos ha crecido exponencialmente. Esta vez el promedio inició en US$ 8.257 y ha bajado hasta US$ 7.542.