¿Debo preocuparme si me tocó soñar con un perro negro?

Soñar con un perro negro puede atemorizar a algunas personas porque este color suele asociarse al mal, el peligro y muchas cosas negativas. ¿Es en realidad preocupante? Revisemos su significado y veamos qué nos quiere decir, tal como lo hicimos respecto a soñar con fuego o con lombrices.

El color negro está relacionado a los sentimientos negativos y al luto. Adicionalmente, la cultura popular asocia a los perros negros con la agresividad (aunque en realidad no siempre es así). Con base en ello, podríamos decir que este sueño trae significados preocupantes; no obstante, no necesariamente es así siempre, ya que todo dependerá de tu contexto y tus vivencias.

Un posible significado de soñar con un perro de color negro es la traición, particularmente de una persona de tu entorno que planea hacerte daño, según explica el portal especializado Soñar.com. Puede ser una advertencia para tener cuidado en tus relaciones y medir tus palabras, sobre todo en el ámbito laboral, donde podrían intentar sabotear tu imagen.

Ver un perro negro en sueños puede indicar traición. Foto: PupVine

Por otro lado, ver al can puede avisarnos del manejo de nuestros instintos: hay un aspecto en nuestro comportamiento que necesitamos corregir. Si tenemos este sueño muy seguido, es porque estás aparentando para complacer a los demás y no eres fiel a ti mismo, lo cual te genera problemas de conciencia y hasta molestia.

En un sentido más positivo, ver un perro negro en sueños puede relacionarse al optimismo y a que contamos con la energía necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos enfrente. Si el can se aleja de ti, es probable que el éxito este cercano.

Soñar que un perro negro te persigue

Si sueñas con un perro negro que te persigue, es una señal de que hay traición y maldad cerca de ti, así como un presagio de malas noticias y conflictos. Es momento de analizar tus relaciones cercanas, pero también de valorarte más y creer en ti porque ello te permitirá ser mejor valorado.

Si el perro te persigue en sueños, puede indicar la proximidad de malas noticias. Foto: AFP

Otro sentido de este sueño puede ser que tratas de escapar de algo que te hace sentir amenazado. Sientes que el problema es tan imposible de superar que la única opción posible es alejarte de él tanto como te sea posible.

Soñar que un perro negro te lame las manos

Si el perro negro que ves en tus sueños es manso y te lame la mano, esto indica que hay una persona cercana a ti que te tiene mucho cariño y está dispuesta a ayudarte. Puede ser un familiar, un amigo o alguien más.

Soñar que paseas un perro negro

Si vemos en sueños que el perro negro pasea, se trata de una advertencia sobre el camino que has elegido, ya que este no es bueno y nos llevará al desastre. Por ello, es un mensaje para reflexionar, enmendarte y madurar.