Migraciones 2022: ¿cómo y dónde solicitar un pasaporte con urgencia?

Foto: deberás tomarte la foto para el pasaporte, que se realiza de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica. Por eso, no debes usar gafas con monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no llevar lentes de contacto de color, no tener prendas en la cabezas ni cabello cubriendo el rostro, y no llevar piercings en el rostro.