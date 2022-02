¿Cómo es el guacamole ‘gringo’ para el Super Bowl?

Guacamole y Super Bowl son dos palabras que no pueden separarse. Esta salsa mexicana ha conquistado el mundo, en especial los tazones los fanáticos del evento que se realiza en Estados Unidos, donde el snack a base de palta reina entre las botanas favoritas para ver los partidos, a tal punto que aumenta la demanda de esta fruta.

El nombre del también llamado aguacate proviene del náhuatl ahuacatla (guacate) y mulli (mole) o salsa. El guacamole empezó a producirse principalmente en Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guanajuato y Zacatecas, según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.

No existe una versión única de guacamole en México, pero lo común es que sea elaborado con puré de aguacate maduro mezclado con ají (serrano o jalapeño), cebolla, cilantro, limón, sal, a veces tomate y ajo. Algunas variantes regionales incorporan otros ingredientes locales como chapulines, chiles poblanos, hojas de aguacate, duraznos, uvas granadas y otros.

“El guacamole es muy importante en la cocina mexicana porque se consume como acompañante o salsa en prácticamente cualquier tipo de tacos, como carne asada, carnitas, barbacoa, al pastor, chicharrón, chuleta y otro. Es un merienda clásica que se acompaña con totopos de maíz fritos”, explica el diccionario enciclopédico.

¿Cómo se hace el guacamole en los Estados Unidos?

Como en toda receta culinaria, no existe una preparación original y única de guacamole. En Estados Unidos existen diferentes opciones y muchas de ellas son casi iguales a las mexicanas. Cada país hace sus propias adaptaciones.

En 2015, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, difundió a través de Twitter cómo es su receta para hacer guacamole a raíz de un artículo publicado por la columnista Melissa Clark, en el New York Times, en el que proponía agregar arvejas al guacamole.

En respuesta, Obama comentó los tres ingredientes con los que hace su salsa: “Respeto al New York Times, pero no me trago eso de los guisantes en el guacamole. Cebolla, ajo, chiles. Clásico”.

Algunas páginas web recomiendan hacer un guacamole sencillo y rápido con dos ingredientes: aguacate y sal, a veces limón. Colocan como ingredientes opcionales el cilantro, chiles, cebolla y tomate; algunos sugieren mezclar un cuarto de taza de salsa con puré de aguacate.

Se considera una salsa de fiesta, para acompañar nachos, en ese país también se sugiere en ocasiones como guarnición de platillos como enchiladas, tacos, salón, pollo, sándwiches, huevos endiablados. También se usa para hacer tostadas de guacamole, para el desayuno, con tomate y huevo; también en ensaladas, hamburguesas y más.