Si eres conductor de algún automóvil y recorres las carreteras del Perú, puedes tener papeletas registradas en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). Esta entidad se encarga de velar por el cumplimiento de las normas viales en beneficio de los transeúntes, sobre todo en casos de infracciones de tránsito. Es por eso que tener conocimiento del número de irregularidades en el brevete es importante para la tranquilidad del conductor.

Para conocer el proceso de verificación del total de papeletas, revisa el siguiente artículo.

¿Cómo saber mi récord de infracciones como conductor?

Ingrese al siguiente enlace: sutran.gob.pe/consultas/record-de-infracciones

Escribe el número de placa del vehículo a consultar. Al mismo tiempo, transcribe el código de seguridad que se solicita

Presiona ‘buscar’ para poder conocer si cuentas o no con infracciones de Sutrán.

De esta forma podrás saber cuánto debes pagar, de ser el caso, y así evitar posibles intereses por no pagar multas. El récord que se te mostrará comprende el historial de infracciones desde el 2016; no se consideran las ocurridas antes de dicho año, ni la deuda en cobranza coactiva.

¿Qué niveles de infracciones vehiculares existen?

En el Perú existen tres niveles de infracciones vehiculares:

Infracciones leves (L)

Estas incluyen estacionar mal el vehículo en lugares autorizados, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, dejar las puertas abiertas del vehículo y obstaculizar el tránsito, y muchas otras. La multa para estas situaciones equivale al 4% de la unidad impositiva tributaria (UIT).

Infracciones graves (G)

Aquí están comprendidas situaciones como no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, no hacer las señales ni tomar precauciones al hacer giros, no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, y varias otras. Para estos casos se aplica una multa equivalente al 8% de la UIT.

Infracciones muy graves (M)

Entre estas se encuentran situaciones como conducir en estado de ebriedad, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, manejar sin licencia de conducir o con una retenida o suspendida, entre varias otras. Las multas para estas situaciones pueden ser del 12%, 18%, 24%, 50% y hasta el 100% de la UIT.

¿Qué sanciones aplica la Sutrán?

Esta entidad impone sanciones al incumplimiento de las normas de transporte y tránsito terrestre, con el propósito de dar un tratamiento equitativo y razonable, desincentivar la ocurrencia de infracciones y cuidar la seguridad de las personas. Tales sanciones incluyen: