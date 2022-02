Beyond Van Gogh: datos que debes saber de pintor antes de ir a la expo inmersiva

En el mes de marzo llega a nuestro país, Beyond Van Gogh Perú, una muestra artística interactiva que recorre Latinoamérica presentando las mejores obras del afamado artista neerlandés. Para que puedas vivir esta experiencia de la mejor manera, revisa a continuación 7 de los datos más interesantes del pintor que te ayudaran a entender más sobre su vida y obra.

Si bien es cierto que en la actualidad Van Gogh es uno de los pintores más reconocidos y valorados, esto no siempre fue así. Durante el siglo XIX, la gente no mostraba ningún tipo de aprecio hacia sus pinturas, ya que no era el tipo de arte que se acostumbraba en ese entonces. Inclusive falleció creyendo que jamás se convertiría en alguien importante.

No fue el primer Vincent van Gogh

Este es uno de los datos de van Gogh que muchos desconocen. Según cuenta la historia, sus padres Theodorus van Gogh y Anna Carbentus tuvieron un bebé al que le dieron el nombre de Vincent; sin embargo, este murió al nacer. En honor a él le pusieron el mismo nombre a su segundo hijo, es decir, el famoso pintor neerlandés no fue el primer Vincent van Gogh de su familia.

Van Gogh fue el segundo Vincent de su familia. Foto: equltura

Empezó a pintar en la adultez

A pesar de que su genialidad y técnica es innegable, Vincent Van Gogh en un principio tenía la intención de ser pastor evangélico y trabajó como predicador laico en Borinage, Bélgica. No decidió que su futuro estaría en la pintura hasta ser despedido de este trabajo. De hecho, van Gogh no comenzó a pintar hasta los 27 años y nunca recibió ninguna formación formal.

Su relación con su hermano Theo

El pintor tuvo 5 hermanos: Anna, Theo, Willemina, Elisabeth y Cor. Sin embargo, siempre mantuvo una conexión especial con Theo. Tanto que de las 820 cartas escritas por Vincent que hasta hoy se conservan, 621 estaban dirigidas a Theo. Incluso, se dice que fue gracias al apoyo de él que Vicent pudo desarrollarse como un artista, ya que en las cartas que le escribía siempre iban acompañadas de dibujos y en algún punto, Theo le aconsejó que debería concentrarse en dibujar. Vincent decidió seguir esa idea y abandonó su trabajo fijo.

Vincent van Gogh y su hermano Theo tenían una conexión especial. Foto: Vanguardia

El incidente de la oreja

Uno de los eventos en la biografía del pintor más conocidos es el de la oreja. Resulta que en aquella época, Van Gogh vivía en Arles junto al famoso pintor Paul Gauguin. Aunque tenían una gran relación, pues se inspiraban mutuamente para crear nuevas cosas, su relación era muy compleja. En las cartas a su hermano Theo hay evidencia de que continuamente discutían sobre diferentes temas y que a veces esto evolucionaba en acaloradas peleas.

Se dice que el suceso en el que se cortó parte de la oreja en 1888 fue consecuencia de una de esas discusiones con su amigo. De hecho, hay quienes sospechan que fue el propio Gauguin quién le corto esta parte de su cuerpo.

Su inspiración

Vincent comenzó a desarrollar su propio estilo durante su viaje a Paris en 1886. Como inspiración le sirvieron las pinturas neerlandesas y el realismo de Millet. Sin embargo, entre los datos de Van Gogh que pocos conocen es que se vio muy influenciado por las impresiones en madera japonesa. De hecho, llegó a hacer copias, con su propio estilo, de grabados de Hiroshige, Kesai Eisen y más.

La noche estrella es uno de los cuadros más famosos de Vincent van Gogh. Foto: culturacolectiva

La única venta de toda su carrera

Aunque muchos creen que Van Gogh no vendió ni una sola obra en toda su carrera, según datos históricos, el célebre artista neerlandés sí vendió al menos un cuadro. Este fue El viñedo rojo cerca de Arlés, que fue pintada por el artista en el año 1888 y que fue vendida por el precio de 400 francos a una pintora belga llamada Anna Boch.

Su muerte todavía es un misterio

Es muy sabido que este artista sufrió de varios problemas de salud mental durante su vida. Pues de hecho ingresó voluntariamente al hospital psiquiátrico de Saint-Paul-de-Mausole en Saint-Rémy. Después de un año Van Gogh dejó ese lugar y se mudó a Auvers, cerca de París; en donde a la edad de 37 años se pegó un tiro en el pecho. Murió dos días después luego de una triste agonía.

Vincent van Gogh sufría de problemas mentales. Foto: vanguardia

Según biógrafos y especialistas pudo haber dos grandes motivos para que el pintor se suicidara: porque se sentía una carga económica para su hermano o porque este ya no podría mantenerlo en un futuro cercano.

Sin embargo, en 2011 se publicó un libro en el que los estadunidenses Steven Naifeh y Gregory White Smith sugieren que el pintor pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente.