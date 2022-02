iPhone: ¿cómo compartir fotos y videos de forma rápida en WhatsApp?

Los celulares iPhone cuentan con una variedad de herramientas y funciones que varios usuarios desconocen. Una de ellas, por ejemplo, permite compartir por WhatsApp fotos y videos de forma más rápida que la tradicional. Pero, ¿cómo se hace esto? Presta atención a esta nota.

Existe un método tradicional para compartir este tipo de contenido, aunque se trata de un proceso muy largo y los usuarios suelen perder mucho tiempo con él. Por eso, los smartphones diseñados por Apple cuenta con una alternativa sencilla. A continuación te explicamos todos los detalles.

¿Cómo enviar videos y fotos por WhatsApp en menor tiempo?

Lo primero que debes confirmar es que tu WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes. Luego sigue los siguientes pasos:

Accede a la galería de imágenes y ubica la foto o el video que deseas enviar.

Realiza el gesto de pellizcar hacia adentro con los dedos pulgar, índice y medio, como cuando vas a hacer zoom pero en esta ocasión hacia adentro.

En la parte superior te aparecerá la opción copiar. Selecciónala.

Ingresa a WhatsApp y el chat en donde compartirás el archivo. Realiza el mismo gesto, pero ahora hacia afuera, como cuando haces zoom.

Finalmente, solo tendrás que enviarla.

¿Cómo poner contraseñas a tus conversaciones de WhatsApp?

WhatsApp cuenta con diferentes funciones. Una de ellas sirve para colocar contraseñas a tus conversaciones. Para esto, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a los ajustes o configuraciones de WhatsApp.

Selecciona cuenta.

Luego, elige la opción privacidad y dirígete a la parte inferior.

Identifica la sección bloque en pantalla. Actívala y digita la contraseña de tu preferencia.

En iPhone, tienes la alternativa de desbloqueo por Face ID.

Cuando hayas concluido todos estos pasos, reinicia WhatsApp. Así, esta configuración quedará habilitada.

¿Cómo descargar fotos y videos que se ven una vez en WhatsApp?

WhatsApp también ha habilitado la función Only Once. Con esto, las personas que reciban un video o foto se muestra solo una vez y luego desaparece. El siguiente truco te ayudará a conservar estos archivos en tu celular, pero no olvides que debes mantener informado a la otra persona sobre esta acción.

Accede a a WhatsApp.

Antes de abrir la imagen que solo se puede ver una vez, recuerda cómo tomar una captura de pantalla en tu celular.

Tras esto, abre la imagen y haz el screeenshot.

Para los videos que solo se pueden ver una vez, es recomendable descargar la aplicación Screen Recorder en tu móvil.

Recuerda que colocar record antes de ver el video.

En el caso de los celulares iPhone, solo debes deslizar en centro de control y pulsa grabar.

Así, cuando veas el video tendrás la opción de editarlo y cortar el fragmento que deseas mantener entre tus archivos.

¿Cómo activar el ‘modo oscuro’ de WhatsApp?

¿Sabías que puedes tener habilitado el ‘modo oscuro’ en WhatsApp. Puedes activarlo de la siguiente manera:

Ingresa a WhatsApp

Elige más opciones

Selecciona ajustes. Luego elige chats y tema

Finalmente, activa el modo oscuro.

¿Cómo evitar las descargas automáticas en WhatsApp?

WhatsApp descarga por lo general de forma automática las imágenes que tus contactos te comparten. Pese a que puede parecer inofensivo, esto es perjudicial. Por eso, para evitar esta situación, se recomienda realizar la siguiente configuración: