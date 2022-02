Héctor Valer: ¿qué dijo el primer ministro tras denuncias en su contra?

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Héctor Valer, quien lidera el tercer gabinete que conformó el presidente Pedro Castillo en lo que va de su Gobierno, se pronunció por los cuestionamientos que pesan sobre él tras conocerse la denuncia por violencia familiar en agravio de su esposa e hija, entre otras acusaciones.

El miércoles 2 de febrero se realizó una conferencia de prensa donde participaron los ministros del Interior, José Luis Gavidia; de Defensa, Alfonso Chávarry; y de Cultura, Alejandro Salas. En tanto, Héctor Valer fue el gran ausente de la noche.

Primera conferencia a cargo del tercer gabinete recientemente conformado por Pedro Castillo. Foto: PCM

Denuncias por violencia a su esposa e hija

Al respecto, Valer Pinto se refirió a las acusaciones de violencia en agravio de su esposa e hija que se encuentran registradas en la comisaría del distrito de San Borja y afirmó que está dispuesto a realizarse públicamente un test psicológico con la finalidad de evaluar si presenta algún problema de agresividad.

“Invito al Colegio Nacional de Psicólogos a que públicamente me haga un test psicológico, asimismo, al Consejo Nacional de Psicólogos a que me lo realice de forma pública, no tengo miedo. Puedo yo ir a la institución o en la PCM, no tengo problemas”, señaló.

Asimismo, el primer ministro aclaró que las referidas denuncias en su contra por agresión se declararon nulas.

“Esta resolución del Noveno Juzgado de Familia es nulo ipso jure. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado. Tercero, no existe firma alguna en el expediente de mi esposa y no existe declaración alguna de mi esposa o hija. ¿Dónde estaba el debido proceso? Cuando una persona denuncia, el Ministerio Público actúa, investiga preliminarmente, luego formaliza la denuncia y el juez sentencia. Y esta es la sentencia del juez ”, sostuvo a los medios de comunicación.

Denuncia por agresión a funcionaria de Agrobanco

En esa línea, también declaró sobre el incidente que tuvo con una psicóloga de Agrobanco, que fue resuelto a su favor en tres instancias y declarada denuncia calumniosa. Asimismo, agregó que la riña fue entre su chofer y la funcionaria, mas no con él.

“En relación a la señora psicóloga, es verdad que hubo una riña en Agrobanco, pero entre mi chofer y ella. Y luego me involucraron a mí para sacarme del puesto por no querer aprobar un crédito para el hijo del presidente. Y buscaron la sinrazón y denunciaron, no solamente por violencia, sino por robo agravado de una hoja”, manifestó.

De otro lado, Valer Pinto agregó que se demostró en primera instancia del Poder Judicial que la denuncia por violencia en contra de la funcionaria era calumniosa. “En segunda instancia se ratificó. En la Corte Suprema, que apeló el banco, también ratificaron. Yo salí totalmente absuelto de esa denuncia”, acotó el titular de la PCM.

Sobre voto de confianza