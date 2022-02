Año bisiesto: ¿cuál es su origen y cómo se calcula?

Cada cuatro años, el calendario se modifica al agregar un día más en febrero. Sí, el segundo mes del año cuenta con 29 días en los años bisiestos. ¿Pero sabes a quién se le ocurrió la idea de alargar el año?

En esta nota te contamos todo acerca de este acontecimiento: su origen, a qué se debe su nombre y cómo calcularlo. Cabe indicar que este 2022 no es un año bisiesto, ya que el último ocurrió en 2020.

¿Qué es el año bisiesto?

Un año bisiesto cuenta con un día extra en el calendario, tal como lo indica la Real Academia Española (RAE): “año que tiene un día más que el común, añadido al mes de febrero”. Esto quiere decir que en vez de que el año cuente con 365 días, tendrá 366, el cual se agregará en el segundo mes del periodo en el que ocurra este acontecimiento.

En un año bisiesto tenemos 366 días y no 365 como casi todos los años. Foto: esquire

¿Cuál es el origen del año bisiesto?

El año bisiesto se originó gracias a Julio Cesar, quien adoptó esta medida durante la época romana, en el año 46 a. C. En aquella fecha se realizó por primera vez la modificación al calendario, después de seguir las indicaciones del astrónomo Sosigenes.

¿Por qué existe el año bisiesto?

El motivo de agregar un día más al calendario fue para evitar alterar el orden de las estaciones y que estas coincidan con la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

¿Por qué se denomina bisiesto?

El nombre nace de la expresión en latín “bis sextus dies ante calendas martii”, cuya traducción es “el sexto día antes del primer día del mes de marzo”. En el año 1582 d. C se acuñó el término, ya que el papa Gregorio XIII estableció el 29 de febrero como la fecha oficial que se debe agregar al año bisiesto.

El papa Gregorio XIII estableció el 29 de febrero como la fecha oficial. Foto: kuaest

¿Cada cuántos años hay año bisiesto?

Los años bisiestos ocurren una vez cada cuatro años. Esto pasa porque se acumula 1/4 de día por año, lo cual equivale a un día extra, que se agrega en el mes de febrero.

¿Cómo se calcula el año bisiesto?

Los años bisiestos ocurren en cada año divisible por cuatro; sin embargo, la regla no aplica para los años siglo. Por ejemplo, los años 1200 y 2000 fueron bisiestos, pero ello no ocurre con los años 1500 o 1900. En el caso de los años siglos, la regla que se debe cumplir es que estos años sean divisibles por 400. Solo así podemos determinar si fueron o no bisiestos. Así, el año 2100 no será bisiesto.