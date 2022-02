¿Cuándo me toca pasar revisión técnica? Costo y pasos de la inspección vehicular

¿Cuándo me toca pasar la revisión técnica? La inspección técnica vehicular es un requisito obligatorio para todos los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que transiten por las vías del Perú. Si un vehículo no cuenta con un certificado vigente de esta inspección, no podrá circular y se expondrá a una serie de sanciones.

Más concretamente, manejar un vehículo que no tenga un certificado de inspección técnica vehicular vigente obligará al pago de una multa de S/ 2.300 (50% de una UIT), más un castigo de 50 puntos negativos en tu récord de conductor y el internamiento de la unidad en el depósito.

Algunos vehículos están exonerados de esta revisión técnica, como los de categoría L1 y L2 (bicimotos, tricimotos, ciclomotores y escúteres de baja potencia), los de matrícula extranjera y los de colección. Si ese no es tu caso, aquí te indicamos todo lo que debes saber de esta importante inspección: plazos, costos, pasos a seguir y cómo verificar su estado.

La multa por manejar un vehículo que no tiene certificado de inspección técnica vehicular vigente es del 50% de una UIT (excepto en L5). Foto: MTC

¿Cuándo me toca la revisión técnica vehicular?

El plazo para realizar la revisión técnica de tu vehículo será distinto según su finalidad y antigüedad. Conoce a continuación desde cuándo y con qué frecuencia hacerla en cada caso, según explica el portal del Estado peruano:

Vehículos particulares: Deben ser sometidos a su primera inspección técnica a partir del cuarto año desde la fecha de su fabricación. Desde entonces, debes llevarlo a revisión cada año.

Vehículos para servicios: Si la unidad presta servicios como taxi, transporte público, servicio de carga, entre otros, la primera revisión técnica debe realizarse al tercer año desde la fecha de su fabricación, y de allí cada seis meses.

Si un vehículo dedicado al transporte terrestre de personas tiene más de 20 años de antigüedad, deberá pasar por la inspección técnica cada cuatro meses.

La primera revisión técnica de un vehículo deberá realizarse en un mes específico, que corresponderá al último número de su placa, según el siguiente cronograma del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares:

0 - Enero y febrero

1 - Marzo

2 - Abril

3 - Mayo

4 - Junio

5 - Julio y agosto

6 - Septiembre

7 - Octubre

8 - Noviembre

9 - Diciembre.

¿Cómo verificar el estado de tu revisión técnica?

Puedes saber si tu certificado de inspección técnica vehicular (CITV) se encuentra vigente a través del portal habilitado por el MTC. Para ello, sigue estos pasos:

Ingresa a este enlace del MTC

Escribe el número de tu placa o certificado en el recuadro

Introduce el código captcha

Pulsa ‘buscar’.

Plataforma de consulta del CITV. Foto: captura

¿Dónde hacer la revisión técnica vehicular?

Las revisiones técnicas se realizan en los centros autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, denominados Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV), los cuales solo pueden dedicarse a este procedimiento, mas no a la reparación de vehículos que fueron observados en las inspecciones técnicas.

Puedes revisar la lista completa y actualizada de CITV autorizados en el siguiente enlace del MTC.

Costo de la revisión técnica vehicular

El costo de la revisión técnica vehicular varía según el CITV, pero oscila entre los S/ 80 y los S/ 95 para vehículos particulares, y entre S/ 95 y S/ 180 para vehículos de transporte público y de mercancías. Por otra parte, el costo de la inspección para vehículos menores motorizados como motocar, moto lineal y mototaxis está alrededor de los S/ 30.

¿Cómo hacer la revisión técnica vehicular?

A continuación, te detallamos todos los pasos del proceso de la Inspección Técnica Vehicular:

Prepara tu vehículo para la inspección

Previamente, es recomendable llevarlo a un afinamiento en un taller mecánico de confianza. El vehículo, motor y chasís deben estar limpios, y debe haber suficiente combustible para culminar el proceso de revisión sin problemas.

Asimismo, los neumáticos deben tener la presión especificada por el fabricante; las ruedas deben tener los pernos visibles; los dispositivos de seguridad tienen que estar inactivos; y el vehículo debe estar circulado con tracción propia, excepto si es de categoría 0.

Acude a un CITV

Debes dirigirte al centro de inspección con tu vehículo y la documentación correspondiente. En algunos casos, te pueden pedir una cita con anticipación. Una vez allí, deberás pagar el costo correspondiente. La evaluación puede durar entre 15 y 20 minutos.

Puedes realizar la Inspección Técnica de tu vehículo en cualquiera de los centros autorizados. Foto: Andina

Revisión documentaria

Para la revisión, debes entregar el ticket de pago y los siguientes documentos:

Tarjeta de propiedad

SOAT vigente

Revisión anterior (en caso el vehículo ya haya pasado revisión técnica)

Certificado de gas (en caso fuera bi/combustible)

Permiso de lunas polarizadas (si fuera el caso)

Tarjeta de circulación (si es transporte público)

Certificado de operaciones o tarjeta de circulación vigente: SETAME en el caso de Lima Metropolitana y SETACA en el caso de Callao (para taxis y movilidad escolar)

Resolución directorial (para vehículos de residuos peligrosos).

Inspección visual

Se verificará el estado de conservación de la carrocería, espejos, parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, la correcta instalación de láminas retrorreflectivas, dispositivos antiempotramiento o parachoques y otros componentes según el tipo de vehículo.

También se revisará que la integridad estructural del chasís y vigas principales del vehículo se encuentren en buenas condiciones y no muestren desgaste por acción de la corrosión o fatiga de sus componentes.

Inspección mecánica

En esta fase se revisa el buen estado de los sistemas de luces, dirección, suspensión y frenos, así como de la emisión de gases y opacidad de las emisiones sonoras.

En la revisión técnica, el vehículo pasa por una inspección visual y otra mecánica. Foto: Andina

Recojo del certificado

Si la inspección ha sido aprobada, recibirás el certificado y una calcomanía que deberás pegar en el lado derecho del parabrisas y delantero del vehículo. Ambos certifican que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento y que su circulación no afecta negativamente el medio ambiente ni la seguridad del transporte terrestre.

Si no aprobaste la revisión, se te entregará el informe de inspección técnica vehicular, que indicará las observaciones encontradas, las cuales podrás subsanar en un plazo de entre 30 a 60 días, dentro de los cuales también deberás pasar por una nueva inspección.