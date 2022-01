¿Por qué el Congreso citará a Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo?

Las reuniones que se llevaron a cabo en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña, por parte de Pedro Castillo, continuan en investigación por parte de la Fiscalía del Perú. Por lo que se solicitó las declaraciones de, Fray Vásquez, sobrino del presidente, quien aparece en algunos videos de la casa de Breña, que fueron revelados por Cuarto Poder hace algunos meses.

El sobrina de Castillo, a mediados de enero fue citado por Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Empero se ausento a dicha citación con la justificación de que se había contagiado de COVID-19.

Durante la sesión del grupo de trabajo, se dio lectura a un oficio enviado por Vásquez Castillo, en el que informaba que su ausencia correspondía a haber dado positivo a COVID-19 el mismo día. De acuerdo con el documento, ya había manifestado síntomas correspondientes a la enfermedad, como fiebre y malestar general, desde días anteriores.

Sin embargo, el programa Panorama reveló que el supuesto laboratorio que atendió al sobrino del mandatario no existe. El establecimiento, según información de Fray Vásquez, se llama GD Laboratorio Clínico, pero no hay rastro de dicho centro médico en la dirección consignada, por lo que sobrino de Castillo habría mentido.

Por otro lado, la doctora firmante de la prueba es Liliana Vásquez Cirineo, la médica cirujana aseguró –al dominical– no haber tomado dicha prueba de descarte, por lo que su firma fue falsificada. “No, desconozco a esa persona. No he realizado esta prueba. (…) No reconozco y tampoco he atendido a esta persona (Fray Vásquez)”, expresó al ser consultada sobre si tomó la prueba.

Ante ello, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso mostró su indignación mediante un tweet. “Fray Vásquez mintió a esta comisión y también a la Fiscalía del Perú, obstruyendo la investigación de ambas instituciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en caso Sarratea e incurriendo en posible delito de falsedad genérica y otros. Será citado esta semana”.