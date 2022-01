¿Por qué el Congreso busca interpelar al ministro de Energía y Minas?

Crisis en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El actual titular, Eduardo Gonzáles Toro, respondió hoy, lunes 31 de enero, un pliego de 10 preguntas ante el Congreso de la República por la designación, el último 9 de enero, de Daniel Salaverry a la presidencia de Perupetro. La ola de rechazos en el plano político y las irregularidades descubiertas por la Contraloría han puesto contra las cuerdas al ministro.

El presidente Pedro Castillo le había entregado la confianza a Gonzales Toro el pasado 8 de octubre, día en el que reemplazó oficialmente a Iván Merino Aguirre, el primero en dirigir el Minem. Si el Parlamento no es convencido por sus descargos y, en consecuencia, debe ser cesado, se elegirá a un tercer representante de la entidad mencionada en menos de siete meses. Conoce líneas abajo por qué sería interpelado.

¿Por qué el Congreso busca interpelar al ministro Eduardo Gonzáles?

El conflicto inició el 9 de enero del presente año. En esa fecha, con las firmas del titular del Ministerio de Energía y Minas y del mandatario Pedro Castillo, se había confirmado la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro. Solo un día antes, de acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, el excongresista se había reunido durante una hora y media con el jefe de Estado. El también arquitecto no solo respaldó al jefe de Estado después de que ganara la carrera a la presidencia en el 2021, sino que también se volvió un asiduo del controversial departamento ubicado en el jirón Sarratea, en Breña.

Las desavenencias por ese movimiento fueron inmediatas. Los congresistas de Avanza País Diego Bazán y Norma Yarrow manifestaron su rechazo: el primero, respectivamente, sugirió que el exparlamentario con Fuerza Popular no tenía capacidad moral para presidir la empresa estatal, y la segunda dijo que “su currículum no da para el cargo”. Esta última declaración coincidió con lo dicho por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien, en su momento, enfatizó que el Gobierno debía retractarse, porque el elegido no tenía el perfil ni la experiencia.

La Controlaría, de igual forma, decidió intervenir. Después de una investigación que inició el 9 de enero, advirtió en el informe final que no se había acreditado el cumplimiento de los requisitos en la elección del exmilitante del Apra y Fuerza Popular, razón por la que éste terminó renunciando al puesto el 26 de enero.

El panorama, sin embargo, ya se había complicado para el titular del Minem. En una reunión virtual que tuvo con la Comisión de Energía y Minas, indicó que Salaverry no podía operar, porque faltaba la venia de la junta de accionistas. Esta versión fue desmentida días después por el dominical Panorama, que reveló que el excongresista ya había ingresado cuatro veces a la sede del organismo y que, además, le otorgaron una oficina.

Frente a estos hechos, en los que algunos ministros como Hernando Cevallos también mostraron sus dudas, la Comisión de Energía y Minas, encargada de fiscalizar las diligencias del ministerio respectivo, citó a Eduardo Gonzáles Toro este lunes 31 de enero para que responda a 10 preguntas de un pliego interpelatorio en el Congreso de La República, la misma que ahora tiene en sus manos el futuro inmediato del ingeniero, quien previamente había señalado ante la prensa lo siguiente: “Si me he equivocado, asumiré mi error”.

¿Quién es Daniel Salaverry?

Salaverry no es una novedad en el plano político. Su cronología en este terreno inició con el Partido Aprista Peruano (APRA). Con este grupo postuló, sin éxito, en 2001 a la alcaldía de Trujillo y, luego, en el 2006 ganó para el rol de regidor. Tras su renuncia al partido de la estrella en 2014 para sumarse a las filas de Fuerza Popular, trató nuevamente de ser burgomaestre de la misma ciudad y, otra vez, falló. Tuvo que esperar hasta el 2016 para ganar un asiento en el Congreso. Desde entonces, no paró en el partido de Keiko Fujimori. Llegó a ser vocero y hasta fue presidente del Parlamento en el periodo 2018-19.

También, tuvo un paso corto por Restauración Nacional y una experiencia, igual de estrecha, con un partido propio: Perú Firme. Finalmente, tras aliarse con Martín Vizcarra, se unió a Somos Perú para tratar de ganar el sillón de Pizarro en el 2021, pero en primera vuelta quedó relegado en el puesto 12 de los 18 partidos políticos participantes. Volvió a la palestra este enero de 2022 como presidente de Perupetro, pero por irregularidades y una numerosa serie de rechazos renunció a finales del mismo mes.