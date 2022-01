‘Este’, ‘esté’ o ‘éste’: diferencias, usos y significados

¿Se escribe ‘este’, ‘éste’ o ‘esté? Acentuar palabras que se escriben de manera similar, aunque signifiquen algo distinto, es una de las principales dificultades que tienen los estudiantes al momento de redactar sus textos. Por eso, en esta nota, te explicaremos cómo escribir correctamente esta palabra, de acuerdo a lo establecido por la Real Academia Española (RAE).

La mejor manera de saber cómo se escribe ‘este’, ‘éste’ o ‘esté' es analizando el significado de cada uno de estos términos y teniendo muy en claro el uso que se quiere dar. De esta manera será más sencillo entender cómo escribirlo correctamente. ‘Este’ puede ser un adjetivo, un pronombre o un sustantivo.

¿Cómo se escribe correctamente, ‘este’, ‘esté’ o ‘éste’?

Como en otros casos de la gramática, las tres formas son correctas porque, si bien las academias de la lengua aconsejaron escribir ‘este’ sin tilde, aun cuando sea pronombre demostrativo, aceptaron mantenerla cuando “haya riesgo de ambigüedad o anfibología (doble sentido, más de una interpretación)”, tal como lo resalta el Diccionario de la RAE. Es decir, la tilde podría utilizarse sin culpa en algunas ocasiones.

¿Cuándo debo utilizar ‘este’?

La palabra ‘este’ es un demostrativo que cumple la función tanto de determinante como de pronombre. Lo que significa que ‘este’, al igual que ‘ese’ o ‘aquel’, establece una relación de distancia con el objeto del que estamos hablando.

Además, se puede usar para representar un periodo de tiempo, momento o lugar que está muy próximo. También puede ser un sustantivo que se refiere a uno de los cuatro puntos cardiales (el este). Nunca lleva tilde.

El este es un punto cardinal. Foto: geoenciclopedia

Ejemplos de ‘este’

Este bolígrafo escribe muy bien.

bolígrafo escribe muy bien. Este es el peor día de mi vida.

es el peor día de mi vida. Come este pastel para que puedas irte a tu casa.

pastel para que puedas irte a tu casa. La casa de mi tía queda al este de Lima.

de Lima. Este labial es el mejor que he probado.

¿Cuándo se hace uso de ‘éste’?

‘Éste’ es un pronombre demostrativo masculino que se emplea para hacer referencia a algo que está próximo, a algo que se acaba de mencionar en una conversación o que se mencionará más adelante, o de forma coloquial para hacer una valoración positiva o negativa sobre una persona.

Anteriormente, era acentuado para evitar confusiones y ambigüedad. Sin embargo, la RAE recomienda no acentuarlo, por lo que esta forma ya no se suele utilizar. En oraciones donde anteriormente se colocaba ‘éste’, ahora debe escribirse ‘este’, ya no es necesario colocar una tilde en la primera ‘e’.

Oraciones con ‘éste’.

Ese dibujo de ahí es demasiado grande para la habitación; me gusta más este .

. Este es el pescado que suele comprar mi madre

es el pescado que suele comprar mi madre Este es el mejor momento para hacer preguntas.

es el mejor momento para hacer preguntas. Eduardo preguntó a Alex si quería venir, y este dijo que no podía.

dijo que no podía. Me gustaba mi antiguo bolso, pero este es mucho más práctico.

Este es el mejor aparato electrónico que me he comprado. Foto: Pixabay

¿Cuándo usar ‘esté’?

‘Esté’ pertenece a la conjugación del verbo estar tanto en primera persona, (yo), segunda (usted) y tercera (él o ella) persona de singular del modo subjuntivo, así como en segunda persona de modo imperativo. Además, es un verbo con múltiples funciones: puede usarse para expresar un determinado estado del sujeto, o para referir que algo existe o se encuentra en un lugar o situación, entre otras cosas.

Ejemplos de uso de la palabra ‘esté’