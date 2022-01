‘Solo’ o ‘sólo’: ¿la palabra se escribe con o sin tilde?

¿Cómo se escribe ‘solo’ o ‘sólo’? Ambas palabras suenan igual en lengua española, pero solo una es la correcta. Este término se usa en textos y oraciones como sustantivo, adjetivo y adverbio, de acuerdo al contexto en el que se encuentre.

Por tal motivo, para emplear de manera correcta esta palabra, te explicaremos con más detalle su significado según las reglas de la Real Academia Española (RAE) para que no cometas un error al redactar.

¿Cómo se escribe ‘solo’ o ‘sólo?

Según indica la Real Lengua Española, ‘solo’ no se tilda cuando ejerce como adjetivo. En caso la palabra funcione como adverbio se podría tildar, pero únicamente si existe algún riesgo de ambigüedad en la oración o texto. No obstante, la RAE no recomienda tildarlo en esos casos y pide resolver la ambigüedad de otra manera, como colocar un sinónimo. En resumen, la institución indica que la forma correcta de escribir el término es ‘solo’, sin tilde.

La RAE recomienda colocar tilde en la palabra ‘solo’ cuando haya dos de estos términos en una oración. Aunque la mejor opción es reemplazarla con un sinónimo. Foto: RAE

Ejemplos de ‘solo’

1. ‘Solo’ como adjetivo

Este término como adjetivo se emplea en una oración para indicar que algo o alguien está sin compañía, es único en su especie o está sin amparo.

La policía nos ordenó que lleváramos solo una cosa.

una cosa. Se quedó huérfano, está solo en este mundo.

en este mundo. Ven pronto, estoy solo en casa.

2. ‘Solo’ como sustantivo

‘Solo’ como sustantivo significa una composición musical tocada por una persona, el juego del solitario o un paso de baile que se realiza sin una pareja.

Manuel estaba aburrido y jugó al solo en su computadora.

en su computadora. Mira ese solo , nadie podrá imitar esos pasos.

, nadie podrá imitar esos pasos. Carlos tocó un solo de guitarra magnífico

‘Solo’ como sustantivo significa una composición musical tocada por una persona. Foto. clases de guitarra online

PUEDES VER: Los mejores consejos para escribir bien y sin faltas ortográficas

3. ‘Solo’ como adverbio

Por último, ‘solo’ como adverbio se usa en los textos como sinónimo de “solamente” o únicamente”. Esta palabra iba con tilde, pero la RAE actualizó las reglas y recomienda no tildarla.