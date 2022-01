‘Sobretodo’ o ‘sobre todo’: ¿cuál es la manera correcta de escribir la palabra?

‘Sobretodo’ o ‘sobre todo’ son consideradas palabras homófonas, ya que cuentan con una misma pronunciación, pero su significado y escritura es diferente. Es tal vez por este motivo que existen personas que se confunden al escribirlas dentro un texto o una simple oración

No hay duda de que uno de los mejores métodos para no equivocarse es aprender las reglas dispuestas por las entidades ligadas a la lengua española y también mantener el hábito de la lectura. Por tal motivo, en esta nota sabrás el significado y uso adecuado de cada palabra para que no cometas un error.

¿Es ‘sobretodo’ o ‘sobre todo’?

Según indica la Real Academia Española (RAE), la palabra ‘ sobretodo ’ es una prenda de vestir ancha, larga y con mangas, la cual se lleva sobre un traje. Además, lo califica como un abrigo o impermeable que se utiliza encima de otras prendas de vestir. Mientras que ‘ sobre todo ’ quiere decir ‘principalmente’ o ‘especialmente’ y se escribe separado en dos palabras.

Ejemplos de ‘sobretodo’

Me di cuenta de él por el sobretodo que usa.

que usa. Te sugiero que lleves un sobretodo , ya que va a llover mucho.

, ya que va a llover mucho. Tuve que llevar el sobretodo a la lavandería porque se ensució.

a la lavandería porque se ensució. El pronóstico del tiempo indica que lloverá, ponte el sobretodo .

. Le voy a regalar un sobretodo gris, así lo combina con el traje que tiene.

gris, así lo combina con el traje que tiene. ¿Qué te parece mi sobretodo ? Lo compré hace unos días a un buen precio.

? Lo compré hace unos días a un buen precio. Como había descuentos en la página web, me compré el sobretodo sin pensarlo.

El sobretodo es un saco que sirve para cubirar la mayor parte del cuerpo y va encima de un traje. Foto: Fundeu

Ejemplos de ‘sobre todo’

Me gustan mucho los videojuegos, sobre todo los de lucha y aventuras.

los de lucha y aventuras. La clase de historia del profesor fue buena, pero sobre todo cuando se enfocó en la Segunda Guerra Mundial.

cuando se enfocó en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo , queremos que te recuperes, por eso descansa los días que consideres necesarios.

, queremos que te recuperes, por eso descansa los días que consideres necesarios. Me encanta leer en la cabaña, sobre todo cuando llega el atardecer.

cuando llega el atardecer. La obra de Marcos me encanta, sobre todo el último capítulo.

el último capítulo. Sobre todo me interesa saber dónde queda el parque de diversiones.

me interesa saber dónde queda el parque de diversiones. Mi profesor de inglés me felicitó por mejorar, sobre todo destacó mi pronunciación.

Sinónimos de ‘sobretodo’

Ahora que sabes la forma correcta de escribir ‘sobretodo’ y ‘sobre todo’ te daremos una lista con algunos sinónimos que te servirán para enriquecer tu vocabulario y mejorar tu ortografía.

Abrigo

Gabán

Sobrerropa

Gabardina

Chaquetón

Sinónimos de ‘sobre todo’