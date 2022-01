Chef Salt Bae: ¿cómo se hizo multimillonario el cocinero turco?

Salt Bae es un ícono de la atmósfera culinaria. Desde hace varios años, se ha ganado un lugar en el público no solo por su estilo para rebanar o condimentar un trozo de carne o por sus excentricidades lejos de los salones, sino también porque antes de tener su actual fortuna tuvo que ir quemando duras etapas en su vida.

A pesar de que algunos hechos adversos, como el supuesto desaire de su personal a algunos comensales por problemas con la reserva, el imperio gastronómico del cocinero turco ha ido creciendo exponencialmente a tal punto que no hay famoso que no aspire a probar su sazón, así eso signifique una inversión poco modesta. Conoce cómo se hizo multimillonario el chef.

¿Cómo se hizo multimillonario el cocinero turco?

Salt Bae no nació con ese nombre. El verdadero es Nusret Gökçe. Llegó al mundo en agosto de 1983 en Turquía. Junto a sus padres y sus cuatro hermanos, tuvo una infancia complicada. Por los bajos recursos, tuvo que dejar la escuela a los 5 años. Mientras estudiaba cómo podía en casa, un día descubrió que le gustaba cocinar, pasión que se amplificó a los 14 años cuando inició un trabajo como asistente de cocina para un carnicero.

En una entrevista para NBC contó que, después de esa experiencia, decidió viajar a Argentina para conocer a fondo cómo era el negocio de la carne. “Sin mucho dinero, viajé a Argentina para ver cómo funcionaba la industria de la carne y después de eso, quise viajar a Estados Unidos, pero se me negó la visa cinco o seis veces. Así y todo, nunca me di por vencido”, dijo.

En los tres años que trabajó —algunos gratis— en distintos restaurantes, experimentó y mejoró sus técnicas gastronómicas. Cuando llegó a los 27 años, en el 2010, inició su primer negocio con sus ahorros. Volvió a Turquía y fundó su primer restaurante en el barrio Etiler de Estambul: Nusr-Et Steakhouse. La denominación compuesta incluye su nombre y “ET”, que significa carne.

La primera expansión llegó en el 2012 cuando ya había ganado renombre. Esto gracias a uno de los tantos famosos que visitó el recinto: el multimillonario Ferit Sahenk, una de las 10 personas más ricas de Turquía. Después de quedar cautivado con la comida gourmet, decidió invertir en el negocio, el que finalmente abrió sucursales en Ankara y Marmaris. Y la primera vez que salió de Turquía fue en el 2014. El destino de la cadena de Steakhouse fue Dubai.

Para despuntar a su restaurante de otros, se grabó cortando con precisión un filete de carne y lo compartió en las redes sociales. Con este video de tan solo 30 segundos, se viralizó y acrecentó su fama. Esto pasó en enero de 2017. La euforia fue tanta que en Australia dibujaron su rostro en un mural. Incluso, esa forma elegante que adopta cuando corta y echa sal se volvió un challenge.

Desde entonces, su negocio no solo ha recibido a familias sino también a personajes de alto revuelo como el futbolista Mbappé, el tenista Roger Federer, el actor Leonardo Di Caprio y más. Hoy en día, es dueño de 16 restaurantes en seis países y ha acumulado una fortuna que se acerca a los US$ 50 millones. “Mi vida no cambió ahora. Sigo trabajando desde la mañana hasta la medianoche”, contó a un medio internacional.