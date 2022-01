Sistema de Licencias de Conducir por Puntos: ¿cómo funciona el mecanismo que busca reducir infracciones?

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) inició la aplicación del Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, un registro de acumulación en el historial del conductor por cada incumplimiento cometido, que tiene por finalidad reducir la reincidencia en la comisión de infracciones a las reglas de tránsito.

Los puntos que se le asignan surgirán de la gravedad de la infracción. En este sistema, el conductor los irá acumulando según cada infracción que cometa. Los puntos que se le asignen dependerán de la gravedad de la infracción. Las faltas leves acumulan entre 1 y 20 puntos, las infracciones graves acumulan de 20 a 50 puntos y las infracciones muy graves suman entre 50 y 100 puntos . Todos se van sumando al récord del conductor.

El puntaje que se genere a raíz de una infracción tendrá una vigencia de 24 meses, contados a partir de quedar firme la infracción en sede administrativa. Transcurrido dicho plazo, los puntos se eliminan automáticamente.

Si un conductor acumula 100 o más puntos durante 24 meses, se le suspenderá el brevete por seis meses. Si su licencia ha sido suspendida una vez y vuelve a acumular 100 puntos, le suspenderán la licencia por un año. La tercera vez que acumule 100 puntos en el lapso de 24 meses, su licencia será cancelada de forma definitiva y no podrá volver a manejar.

Sin embargo, si en 24 meses no ha cometido ninguna infracción, se le darán 50 puntos (de bonificación).

Para saber cuántos puntos acumulados tiene un conductor se debe ingresar al Sistema de Licencia de Conducir por Puntos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Tipos de infracción

- Leves (entre 1 y 20 puntos): cuando, por ejemplo, estacionas mal el vehículo, lanzas objetos desde el vehículo a la vía pública, usas innecesariamente el claxon o estacionas el carro en lugares destinados a personas con discapacidad.

- Graves (entre 20 a 50 puntos): por no ceder el paso a vehículos que tienen preferencia, no llevar placas de identificación del vehículo, usar señales visibles o audibles similares a los vehículos de emergencia o por no presentar alguno de los documentos de identificación vehicular al serle requerido.

También se considera infracción grave dejar el vehículo abandonado en la vía pública, hacer reparaciones en la vía pública salvo en caso de emergencia, no utilizar el carril derecho para dejar o recoger pasajeros, conducir con un número de personas mayor al señalado en la tarjeta de identificación vehicular, tener la puerta abierta con el vehículo en movimiento, conducir al emplear un dispositivo móvil en la mano, no pagar la tarifa en los puntos de peaje o garitas o seguir a los vehículos de emergencia para ir más rápido.

- Muy graves (entre 50 y 100 puntos): por conducir con exceso de velocidad, participar en competencias de velocidad ilegales, circular en sentido contrario, manejar sin tener licencia o con el brevete suspendido, retenido o inhabilitado.

También se considera muy grave conducir con brevete que no corresponde a la categoría del vehículo, estacionar en sitios peligrosos como túneles, puentes, curvas, vías de ferrocarril, conducir vehículo con partes mecánicas en mal estado o por cargar combustible con personas a bordo (vehículos de transporte público).