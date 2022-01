¿Qué artistas latinos han estrenado temas musicales con la llegada del 2022?

Paliar el impacto de la pandemia después de casi dos años puede ser una tarea difícil, pero una vez que le pongas play a la música latina cualquier escenario resultará más llevadero. Además, la industria atraviesa un momento de abundancia melódica luego de que muchos artistas decidieran arrancar el año con letras y ritmos festivos. ¡Bienvenido, 2022!

¿Quieres saber quiénes son los cantantes que alivian con su arte los ánimos de los fanáticos? En esta nota te presentamos a diez protagonistas de un año prometedor para el rubro musical. Prepara los audífonos y toma nota.

Sebastián Yatra

No solo la invasión del virus modifica la calma, a veces una ruptura amorosa puede alterar la rutina e identificar a las víctimas con un fragmento de “Melancólicos anónimos”: “Tengo una nube encima y todo el día llueve”. En esta nueva canción, el popular colombiano relata el proceso detrás de un adiós y concluye que “todas las historias se acaban, y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas”.

Gilberto Santa Rosa

El artista puertorriqueño, también conocido como el ‘Caballero de la salsa’, sorprende a sus fans con un refrescante tema denominado “Cartas sobre la mesa”. ¿Quién dijo que resolver los asuntos de pareja no puede ir de la mano con un corillo que resuma mejor la realidad?: “Vamo’ a ver qué va a pasar, somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme”.

Maluma

En “Cositas de la USA”, el reguetonero antioqueño propone un escape después de un viaje: “¿Y qué tal si llego a Medallo y yo te paso a buscar?”. El flow y su nueva faceta como la figura de la marca Versace solo potencian la imagen que Maluma ya ha ido dejando a través de su carrera musical.

Luis Fonsi y Manuel Turizo

Tomar un descanso en medio de una crisis sanitaria es un propósito que va de postergación en postergación, pero hay una manera más fácil de acceder a él: “Vacaciones”, la nueva canción de Luis Fonsi y Manuel Turizo. “Bebé, yo te tengo un plan por si la rutina te cansa”, se escucha. Y en este 2022 más de uno querrá escapar de la rutina, ¿verdad?

Guaynaa e India Martínez

Guaynaa no le hace competencia al ritmo flamenco, se une a él a través de “El payo”, un tema musical que comparte con India Martínez. La combinación del género urbano y del lamento español ocasionan que este lanzamiento sea la pizca de revolución en pleno enero. “Tengo una gitana que viene en busca de amores desde tierras lejanas”, entonan los artistas mientras el público aplaude.

Mau y Ricky junto con Eladio Carrion

El dúo venezolano se une al exponente del trap Eladio Carrión y presenta “No puede ser”, una canción que habla sobre “un recuerdo que volvió”, es decir, un amor del pasado que todavía convive en el presente. “Que ya ha pasado un año y no me extrañes todavía” reclaman los cantantes y, de paso, le entregan a su audiencia un nuevo himno.

Jesse & Joy

“Respirar” es lo que harán los fanáticos después de escuchar la nueva canción de los hermanos Huerta Uecke, quienes retornan con la sensibilidad que los hizo conocidos. “Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos” es solo una estrofa de una letra que es casi una súplica de paz frente a un amor débil.

Christina Aguilera y Ozuna

“Santo” está hecho para que el alma latina se ponga en movimiento. Así lo explicó también Christina Aguilera a través de su cuenta de Twitter: “La Fuerza es un proyecto para mí, mis raíces y mis hijos, para que puedan sentir en un nivel más profundo quiénes son”. Y es que La Fuerza es el nombre del álbum del que formará parte esta canción.

Kany García

La cantautora puertorriqueña presenta “Agüita e coco” para todos aquellos que habían jurado que “al amor ya no le apostarían”. El ritmo fresco va en sintonía con el título de la canción y con este mes de enero, un tiempo para reunir ánimos y anotar los siguientes propósitos.

Gloria Trevi

Parece que el ritmo flamenco es un espacio de exploración para este 2022. La irreverente Gloria Trevi se ha sumado a este intento y le ha entregado a sus fanáticos “La recaída”. “Sé que estoy tocando fondo, pero me importa poco”, entona la mexicana para aludir a una seducción prohibida.