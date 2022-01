¿Cómo renovar el pasaporte americano para viajar de EE. UU. a otras partes del mundo?

Muchos ciudadanos de Estados Unidos necesitan el pasaporte americano para viajar al extranjero por diversos motivos: conocer destinos turísticos en otros países, atender negocios o visitar a sus seres queridos. Si este es tu caso, probablemente estés buscando cómo renovar el documento, y en esta nota te explicaremos cómo.

El pasaporte es un documento que contiene información esencial sobre tu identidad y nacionalidad, y te permite viajar y ejercer el libre tránsito internacional. El de Estados Unidos permite ingresar a 185 países de todo el mundo sin necesidad de visa, y está disponible únicamente para los ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización.

No obstante, el problema surge cuando este documento pierde su vigencia. Recordemos que el pasaporte para mayores de edad tiene una validez de hasta 10 años, luego de los cuales no podrás viajar a otros países si no lo has renovado. Por ello, a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este último e importante proceso.

¿Cómo renovar el pasaporte americano?

La renovación del pasaporte de Estados Unidos vigente o vencido procede en todos los casos, salvo los siguientes, de acuerdo con la página oficial del Gobierno de Estados Unidos:

Si el pasaporte se emitió cuando tenías menos de 16 años de edad.

Si el pasaporte se emitió hace 15 o más años.

Si el pasaporte está dañado, perdido o fue robado.

Si el pasaporte no lleva tu nombre legal actual y no tienes un documento legal para probar tu cambio de nombre.

Si tu caso es alguno de los cuatro mencionados, deberás completar el formulario DS-11 para solicitar un nuevo pasaporte. De lo contrario, asegúrate de contar con los requisitos y seguir los pasos que te daremos a continuación.

El pasaporte de Estados Unidos permite a sus ciudadanos acceder a 185 países sin necesidad de visa. Foto: Embajada de Estados Unidos en Noruega

Requisitos para renovar el pasaporte americano

Para renovar el pasaporte americano, necesitas cuatro documentos fundamentales:

Solicitud DS-82: Debes completar la solicitud, firmarla y enviarla por correo postal según las instrucciones que aparecen en su página 2.

Pasaporte a renovar: Además de cumplir con los criterios detallados líneas arriba, este debió tener una validez de 10 años. Si no fue emitido con tu nombre legal actual, deberás presentar documentos que muestren legalmente el cambio de nombre (como una copia certificada de un acta de matrimonio).

Además de cumplir con los criterios detallados líneas arriba, este debió tener una validez de 10 años. Si no fue emitido con tu nombre legal actual, deberás presentar documentos que muestren legalmente el cambio de nombre (como una copia certificada de un acta de matrimonio). Fotografía: Debe ser de tamaño 5 × 5 cm. (2 x 2 in), a color, tomada en los últimos seis meses y en fondo simple y blanco. La persona no deberá aparecer con lentes. La lista completa de los requisitos de la foto está en el siguiente enlace del Departamento de Estado (en inglés).

Debe ser de tamaño 5 × 5 cm. (2 x 2 in), a color, tomada en los últimos seis meses y en fondo simple y blanco. La persona no deberá aparecer con lentes. La lista completa de los requisitos de la foto está en el siguiente enlace del Departamento de Estado (en inglés). Costo del pasaporte: La libreta pasaporte está a US$ 135, la tarjeta pasaporte a US$ 50 y ambas a US$ 150. Si optas por el servicio expedito, se agregarán US$ 60 a la tarifa.

Pasos para renovar el pasaporte americano

Si no tienes planes inmediatos para viajar, puedes renovar por correo postal y solicitar el servicio rutinario. Si lo necesitas rápido o en caso de una emergencia de vida o muerte, debes presentar evidencia de tu necesidad de viajar inmediatamente, pagar por el servicio acelerado y llevar contigo los documentos ya mencionados para la renovación del pasaporte.

Puedes solicitar una cita llamando al 1 877 487 2778 (presiona 2 para español) o 1 888 874 7793 (TTY, para personas con problemas auditivos) de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. (hora del Este). Si vives fuera de Estados Unidos o Canadá, debes comunicarte con la embajada o consulado de EE. UU. más cercano para recibir información.

Descarga, completa y firma el DS-82 . También podrás llenarlo por internet.

. También podrás llenarlo por internet. Asegúrate de tener el pasaporte a renovar , la fotografía y, en caso hayas cambiado de nombre legal, los documentos sustentatorios .

, la y, en caso hayas cambiado de nombre legal, los . Paga el monto requerido para tramitar el pasaporte.

Según el tipo de trámite que hayas elegido, puedes enviar el formulario DS-82 a la dirección de la Oficina de Servicios de Pasaportes que aparece en él, llevarlo en persona a la oficina del Servicio Postal para hacer el trámite, o ir a tu cita con la documentación en mano.

La Oficina de Servicios de Pasaportes te devolverá los documentos que hayas presentado con tu solicitud.

Puedes revisar el avance de tu trámite en el siguiente enlace.

Se recomienda renovar el pasaporte unos nueve meses antes de su fecha de vencimiento. Algunos países requieren que este documento tenga cierta validez después de su entrada a ese país (hasta seis meses), y algunas compañías aéreas no te permiten subir al avión si no cumples tal requisito.

Algunos países requieren que el pasaporte tenga validez después de tu entrada a ellos. Foto: AFP

¿Cómo renovar el pasaporte americano para niños?

A diferencia de los pasaportes para mayores de edad, los pasaportes para menores de 16 años tienen una validez de cinco años. Cuando este plazo haya vencido, deberás hacer lo siguiente, según explica la Oficina de Asuntos Consulares:

Completa la solicitud DS-11 y entrégala a un agente autorizado de aceptación de solicitudes de pasaportes.

Acredita la ciudadanía estadounidense del menor con alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento estadounidense certificada, reporte consular de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía.

Presenta documentos que acrediten la paternidad del solicitante. Por ejemplo, que el acta de nacimiento muestre el parentesco con el menor.

Acredita la identidad de los progenitores a través del original y copia de alguno de estos documentos: licencia de conducir estadounidense válida, pasaporte emitido previamente, certificado de naturalización, documento vigente de identificación gubernamental o militar, o matrícula consular emitida por el Gobierno mexicano.

Presenta el consentimiento de los progenitores. Ambos progenitores o tutores legales deben presentarse con el menor y dar su consentimiento. Si uno de ellos no pudiera presentarse, deberá presentarse el formulario DS-3053 firmado por el ausente ante un notario. Si el niño solo tiene un progenitor o tutor legal, se presenta un documento que acredite la custodia legal absoluta.

Entrega una foto a color de tamaño 5 × 5 cm, tomada en los últimos seis meses en un fondo simple y blanco, sin lentes.

Paga el costo del pasaporte. La libreta pasaporte está a US$ 135, la tarjeta pasaporte a US$ 50 y ambas a US$ 150.

¿Puedo entrar a los Estados Unidos con un pasaporte americano vencido?

El Departamento de Estado informó que se ha extendido la medida temporal que permitía a los ciudadanos estadounidenses emplear pasaportes expirados para retornar del extranjero. De esta forma, aquellos cuyo pasaporte americano expiró el 1 de enero de 2020 podrían usarlo para regresar a los Estados Unidos hasta el 31 de marzo del 2022.

Dicha medida, pensada para reducir las dificultades de viaje ocasionadas por la pandemia de COVID-19, solo aplica para los viajes directos. Puedes revisar si eres elegible para este beneficio en el siguiente enlace.

Los pasaportes recientemente expirados no pueden ser utilizados para viajar de EE. UU. a un destino extranjero.