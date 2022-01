¿Cuáles son las mejores escuelas para estudiar inglés en Estados Unidos?

Con el pasar de los años, el inglés se ha convertido en el idioma universal por excelencia. Por este motivo, miles de personas deciden viajar a los Estados Unidos para estudiar inglés como segundo idioma, ya que poseer un buen conocimiento y entendimiento del inglés solo te traerá ventajas tanto a nivel personal como profesional.

Si te has propuesto aprender ingles este año y además deseas conocer el país norteamericano, descubre en esta nota las mejores escuelas en Estados Unidos para estudiar este idioma.

ELS Language Centers

Es una escuela de inglés que posee más de 60 años de experiencia. Hasta el momento, cuenta con 1,2 millones de graduandos, quienes aprendieron inglés de manera efectiva y rápida. Los profesores de esta escuela son altamente capacitados, pertenecen a TESOL (Teachersof English to Speakers of Other Languages), poseen masters, certificados TEFL y cuentan con más de 15 años de experiencia. Además, la institución posee sedes en Minnesota, Florida, Houston, entre otros.

ELS Language Centers. Foto: captura de pantalla

Kaplan International Languages

Esta escuela de inglés ofrece una metodología única e innovadora, que está especialmente diseñada para mejorar el aprendizaje, pues adopta la tecnología como herramienta de enseñanza. Los cursos están estructurados para lograr que sus estudiantes hablen el idioma con fluidez, rapidez y eficacia. Además, te proporcionan una variedad de opciones de acuerdo a tus necesidades de aprendizaje del inglés.

Teléfono: +1 617- 475- 3637

+1 617- 475- 3637 Página web: kaplaninternational.com.

Kaplan Internacional. Foto: captura de pantalla

ALPS Language School

Se trata de una escuela ubicada en Seattle, cerca de la Universidad de Seattle y los campus de la escuela central de Seattle. Sus cursos de inglés son flexibles y se ofrecen a grupos pequeños, con especial énfasis en construir las habilidades necesarias para una comunicación efectiva en inglés.

Al estudiar aquí disfrutarás de oportunidades maravillosas y un encuentro con estudiantes de todo el mundo, y mejorarás tus habilidades para lograr tus metas profesionales y académicas.

Teléfono: +1 206- 720- 6363

+1 206- 720- 6363 Página web: alps.edu.pe.

ALPS Language School. Foto: captura de pantalla

Connect English Language Institute

Esta escuela de inglés ubicada en San Diego y en California ofrece varios tipos de cursos con un enfoque intensivo para desarrollar la mayoría de las habilidades necesarias para dominar el idioma extranjero. Es decir, te ayudarán a hablar, escuchar, escribir y leer en inglés. Sus clases y cursos están orientados a mayores de 16 años, y ofrecen atención personalizada a cada estudiante.

Connect English Language Institute. Foto: captura de pantalla

Language Studies International (LSI)

Las cuatro sedes de esta escuela de inglés están ubicadas en el centro de las ciudades más icónicas de Estados Unidos: San Diego, Boston, San Francisco y Nueva York. Todas ofrecen las últimas tecnologías orientadas hacia el aprendizaje de idiomas, fantásticas instalaciones para los estudiantes, con profesores y personal afable y altamente experimentados.

Cuentan con cursos intensivos de un año con 30 lecciones a la semana en grupos de 15 estudiantes. Cada lección tiene una duración de 50 minutos. Con estas clases, lograrás la mejor fluidez en el idioma en un menor tiempo.

Teléfono: +1 571 381 9305

+1 571 381 9305 Página web: lsi.edu.

Foto: captura de pantalla

¿Cuánto cuesta estudiar inglés en Estados Unidos?

Si estás planeando viajar a Estados Unidos para estudiar inglés, tienes que saber que los precios son muy variados según la ciudad, escuela y metodología empleada. También depende de si buscas el paquete completo —la escuela más la estadía— o si solo buscas contratar escuela de inglés por tener un lugar para quedarte por separado.