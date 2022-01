Beca 18-2022: ¿cómo postular a la etapa de selección de ganadores?

La Beca 18 es uno de los beneficios más importantes que brinda el Estado a los jóvenes que desean continuar con sus estudios en una universidad, instituto o escuela superior. Por tal motivo, a continuación te explicamos el paso a paso y los requisitos para postular de forma online a la etapa de selección de ganadores de este apoyo estatal para el 2022.

De acuerdo con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), este etapa se centra en los preseleccionado de la Beca 18, convocatoria 2022. En este primer momento, se entregarán 2.000 de las 5.000 becas integrales para que los jóvenes puedan continuar con su formación académica.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la etapa de selección de ganadores de Beca 18-2022?

Constancia de ingreso a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible para comenzar estudios en el año académico 2022

Haber terminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE). En el caso de la Beca 18 Ordinaria, el postulante tendrá que haber egresado de la EBR o EBA, como máximo en los años 2018, 2019 o 2020, con excepción de las personas que acrediten discapacidad

Para los postulantes de Beca 18 Ordinaria, deben encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el Sisfoh del Ministerio de Inclusión y Desarrollo (Midis)

Presentación de Declaraciones Juradas y Formatos generados a través del Módulo de Postulación

El plazo final para postular a la etapa de selección de ganadores es el 1 de marzo de 2022. Foto: Pronabec

¿Cómo postular a la etapa de selección de ganadores de la Beca 18-2022?

Julio Moreno, coordinador de la Oficina de Gestión de Becas de Pronabec del Ministerio de Educación, dio a conocer cinco pasos para realizar este trámite de forma online:

1. Accede a la plataforma oficial

Ingresa con tu número de DNI y clave de acceso al Módulo de Postulación para la Selección (Sibec) a través de la página del concurso aquí. Si olvidaste tu contraseña, la podrás recuperar en la misma plataforma.

2. Completa los requisitos

Verifica tu información general de contacto, como correo electrónico, dirección actual, número de celular de contacto entre otros.

Recuerda que, si eres menor de edad, debes revisar y confirmar los datos del adulto que te representará, pues, al final de tu proceso de postulación, tu representante tendrá que firmar tu expediente virtual.

Añade tu información académica. No olvides precisar el tipo y nombre de la institución, sede, carrera, el proceso de admisión al que fuiste admitido y el periodo de inicio de clases.

3. Carga los siguientes documentos en formato PDF

Constancia de admisión a la Institución de Educación Superior (IES) elegible. En caso hayas sido admitido en un proceso anterior al 2022, tendrás que añadir la constancia de reserva de matrícula que valide tu inicio de tus estudios este 2022.

Ambas caras de tu certificado de estudios. Este debe contener el visado de las autoridades correspondientes de las notas de todos los grados de educación secundaria, el Certificado de Estudios Digital o la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA), que acredite, al menos, las notas de los dos últimos grados terminados de la Educación Básica Regular (EBR).

4. Verifica y firma

Revisa con cuidado los documentos cargados y lee de forma detenida la declaración jurada dentro contenida en la ficha de postulación para la selección.

Si todo los documentos son correctos, firma con tu contraseña.

Si eres menor de edad, tu representante deberá ingresar la clave de la firma que se le remitió a su dirección de correo electrónico al momento de la postulación a la etapa de preselección.

5. Revisa el artículo 13 de las bases

Confirma que no estás impedido de postular al concurso.

¿Hasta cuándo puedo postular a la etapa de selección de ganadores de Beca 18-2022?

Moreno precisó que la postulación en primera instancia finaliza el 1 de marzo de 2022. Los resultados se publicarán el 18 del mismo mes. Los interesados que no hayan logrado ser electos, además de los no aceptantes y no aptos en la primera etapa, tendrán la opción de volver a postular a partir del 28 de marzo próximo.

De esa forma, tendrán una segundad oportunidad para ganar la becas y más opciones de elegir dónde harán sus estudios superiores.

¿A quiénes está dirigido el concurso Beca 18-2022?

El concurso está dirigido a estudios del último año de secundaria y egresados del colegio con alto rendimiento académico y escasos recursos que se encuentren en condición de vulnerabilidad o presenten situaciones especiales, según refiere el portal oficial de Pronabec.