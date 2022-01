¿Cómo saber cuántas líneas de celular tengo a mi nombre?

Saber cuántas líneas móviles tienes a tu nombre es muy importante y una consulta frecuente para evitar pagar de más a cualquiera de las empresas operadoras de telefonía celular: Claro, Movistar, Entel y Bitel. Puede ser que tengas alguna que ya no utilices, o que otras personas hayan sacado una con tu nombre pero sin tu autorización.

Por este motivo, en la siguiente nota te explicamos la forma más sencilla de averiguar las líneas móviles de las que eres titular, y te explicamos qué trámites debes seguir si no reconoces alguna de ellas.

¿Cómo saber cuántas líneas de telefonía celular tengo a mi nombre?

A continuación, te indicamos cuáles son las distintas vías habilitadas para consultar cuántas líneas tienes a tu nombre, según si tu operador es Movistar, Claro, Bitel o Entel. En todas ellas, solo requerirás tener a la mano el número de tu DNI u otro documento de identidad:

Movistar

Para consultar cuántas líneas tienes en Movistar, sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente LINK

Ingresa tu tipo y número de documento de identidad (DNI, RUC, carnet de extranjería o pasaporte)

Dale clic a ‘no soy un robot’

Pulsa ‘consultar’ y verás cuántas líneas tienes a tu nombre.

Plataforma de consulta de líneas móviles en Movistar. Foto: captura

Claro

En caso seas cliente de Claro, puedes consultar cuántas líneas tienes de la siguiente forma:

Pulsa el siguiente LINK

Ingresa tu tipo y número de documento (DNI, RUC, pasaporte, carnet de extranjería o CIP)

Escribe el código que aparece en la imagen

Presiona ‘consultar’ y verás las líneas a tu nombre.

Plataforma de consulta de líneas de Claro. Foto: captura

Entel

Los clientes de Entel deberán seguir estos pasos para averiguar cuántas líneas tienen:

Entra al siguiente LINK

Introduce tu tipo y número de documento (DNI, RUC, carnet de extranjería o pasaporte)

Pulsa en ‘no soy un robot’

Dale clic a ‘consultar’.

Plataforma de consulta de titularidad de líneas de Entel. Foto: captura

Bitel

Para consultar si tienes líneas a tu nombre en Bitel, haz lo siguiente:

Haz clic en el siguiente LINK

Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, local code, RUC o PTP) e ingresa su número

Pulsa en ‘no soy un robot’

Presiona ‘buscar’. Si te equivocaste, dale clic a ‘borrar’.

Plataforma de consulta de líneas de Bitel. Foto: captura

¿Qué hacer si tengo una línea a mi nombre que no recuerdo haber adquirido?

Si has verificado que tienes una línea móvil prepago a tu nombre que no has contratado, debes tramitar un cuestionamiento de titularidad ante la empresa operadora para que dicha línea sea dada de baja. Para ello, necesitas hacer lo siguiente:

Acude a las oficinas o centro de atención de la empresa operadora.

Exige que te entreguen una constancia donde se indique que no reconoces la titularidad del servicio cuestionado.

Espera el retiro de tus datos del registro de abonados. El plazo máximo de dicho proceso es de 2 días.

Por otra parte, si se te imputa la facturación o cobro de un servicio móvil pospago o control que no reconoces haber contratado, podrás presentar un reclamo ante la empresa bajo el concepto de contratación no solicitada. Puedes hacerlo de forma presencial en las oficinas o centros de atención de la empresa, por teléfono, o por web si dicha opción está habilitada.

¿Cómo llamar a Osiptel?

Osiptel, organismo que supervisa el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, ofrece al público las siguientes líneas telefónicas para diversos reclamos y consultas: