Chupa Chups: ¿cómo se creó en una hora el logo de los caramelos más populares de España?

Estrategia de marketing: cuando la marca comenzó, los dueños de bodegas no deseaban comprar Chupa Chups. Es así que los vendedores le dieron a los niños de colegios cercanos de los establecimientos 1 peseta para que compraran estos dulces. Después de que los niños no encontraban el producto en la tienda, a los dueños no les quedaba otra solución que comprar cajas de caramelos a los vendedores.