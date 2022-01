Birds of prey: ¿de qué manera Google hizo que la película cambiara su nombre original?

El primer largometraje del año 2020 del DCEU fue Birds of prey: and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn, el cual fue considerado como uno de los más grandes fracasos de DC Films. La película, protagonizada por Margot Robbie, obtuvo 33 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, lo que la posiciona entre las películas basadas en cómics con menor éxito financiero de la industria cinematográfica.

Se cree que este fracaso hizo que Warner Bros decidiera tomar una medida drástica para levantar las cifras de la cinta: cambiar el título de la misma. Sin embargo, la realidad es que el responsable del cambio de nombre fue gracias a Google. ¿Cómo ocurrió esto? Te lo contamos en esta nota.

Google y Birds of prey

Ejecutivos de Warner Bros consideraban que una de las principales razones del fracaso comercial de Birds of prey tenía que ver con lo difícil que era para la audiencia encontrar el nombre de la cinta en Internet. Es así que se percataron de que la visibilidad en los motores de búsqueda en general, y sobre todo en Google, era escaso.

Millones de personas buscaban “Harley Quinn” en Internet, en lugar de escribir “Birds of prey”, para obtener la biografía ficticia o información del personaje interpretado por Margot Robbie.

Según informó el analista de taquilla Jeff Bock, el engorroso título de la película es parte de su bajón financiero: “El primer error es no centrarse en la protagonista. No nombrarla Harley Quinn fue un gran fallo”, expresó en una entrevista a Variety en el año 2020. Bajo esta premisa, Warner Bros decidió acortar el Birds of prey: and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn por Harley Quinn: Birds of prey. Aunque la mayoría de fanáticos de DC Films la conoce como Birds of prey.

Afiche que muestra el título original de Birds of prey. Foto: Warner Bros

¿De qué trata Birds of prey?

Birds of prey es una retorcida historia contada por la propia Harley. La sinopsis, expuesta por Warner Bros, dice lo siguiente: Cuando el villano más nefasto de Gotham, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Zsasz, ponen en el punto de mira a una joven llamada Cass, la ciudad se revuelve en su búsqueda. Los caminos de Harley, Huntress, Black Canary y Renee Montoya chocan, y el improbable cuarteto no tiene más remedio que formar equipo para acabar con Roman.

Birds of prey podría estar en planes para una secuela

A pesar de que la cinta no alcanzó el éxito deseado en taquilla, un reporte a cargo del portal Comicbook, indica que Warner Bros estaría en conversaciones para iniciar un nuevo proyecto de la joven antagonista.

Sin embargo, la web The Hashtag Show informó que Batichica encabezaría la nueva formación en Birds of prey 2, con lo cual Margot Robbie quedaría descartada para esta nueva adaptación.