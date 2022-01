Albert Einstein: ¿sus padres creían que sufría de problemas mentales?

Albert Einstein fue una de las personalidades más relevantes de la historia contemporánea. Sus grandes aportes a la ciencia, especialmente a la física moderna, han permitido el desarrollo de innovadoras tecnologías que hasta la actualidad nos ayudan a vivir cómodamente. Fue tanta la importancia de sus descubrimientos científicos que es considerado como una de las mentes más brillantes de la Humanidad.

Sin embargo, a pesar del éxito y reconocimiento que tuvo durante varios años de su vida, lo que pocos saben es que su infancia no nada fue fácil, ya que sus padres llegaron a pensar que el pequeño Albert sufría de problemas mentales o del algún retraso. En esta nota, te explicamos las razones.

¿Quién fue Albert Einstein?

Albert Einstein (1879 - 1955) fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Es considerado por la revista Time el científico más importante, conocido y popular del siglo XX.

Hizo su primer gran descubrimiento en 1905, cuando publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y Hendrik Lorentz.

Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía o E=mc². Ese año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. Falleció a los 76 años.

¿Por qué los padres de Albert Einstein creían que su hijo tenía problemas mentales?

A pesar de que Albert Einstein es considerado como una de las mentes más brillantes de la Humanidad, su infancia estuvo llena de preocupaciones y soledad.

Era un niño tímido, callado y lento, razón por la cual sus padres, Hermann Einstein y Pauline Koch, creían que el pequeño Albert tenía problema mentales o sufría de algún retraso, ya que para ellos no era normal que un niño de nueve años no logrará expresarse con claridad. Además, siempre prefería estar solo y no le gustaba hablar con las personas.

Según su hermana Maja, en la escuela, Albert no disfrutó estudiando las materias de humanidades. Luchó con la escritura y existe una extendida suposición de que sufría dislexia, en una época previa en la que no se hacían estudios de rutina para detectarla.

Le iba tan mal académicamente que de acuerdo a su hermana, su profesor de griego una vez le regañó y le dijo que, a juzgar por la calidad del trabajo que Einstein había entregado, nunca llegaría a nada en la vida.

¿Cuáles son los principales aportes de Albert Einstein a la ciencia?

El genio de la Física, Albert Einstein ha realizado grandes aportes a la ciencia. A continuación, te presentamos las más importantes: