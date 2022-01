¿Qué pasa si bebo 100 tazas de café sin descanso? Conoce las terribles consecuencias

El café es una de las opciones favoritas de muchas personas para empezar el día con energía. También se resaltan algunas bondades de su consumo, como sus efectos antioxidantes o su apoyo al rendimiento físico. No obstante, todo en exceso es malo, y por ello muchos se preguntan ¿qué pasaría si me tomo 100 tazas sin descanso?

Así como el café tiene beneficios para tu salud, también ofrece serios riesgos si lo consumes de forma exagerada. Por ello, mostrar qué pasaría si consumes 100 tazas de café graficará mejor las desventajas de su abuso. En esta nota también te indicamos el límite recomendado para su consumo, según la FDA de Estados Unidos.

¿Qué pasa si tomas 100 tazas de café sin descansar?

Primero, debemos considerar que 100 tazas de café equivalen más o menos a unos 23 litros de agua, y que tomar esta cantidad de líquido sin descansar puede acabar con tu vida, debido a que diluirá los nutrientes necesarios para tu cuerpo presentes en tu sangre. Este fenómeno es conocido como intoxicación por agua, según explica el medio Medical News Today.

Un consumo excesivo de agua aumenta la presión craneal y, con ello, puede incluir dolores de cabeza, vómitos, náuseas, mareos, debilidades musculares, calambres, confusión, visión doble, incremento de la presión sanguínea y dificultad para respirar y entender información. En casos severos, puede llevar a daño cerebral, coma e incluso la muerte.

En condiciones normales, una persona sana sin problemas en el hipotálamo, riñones y corazón puede beber hasta 7 litros de agua al día con un máximo de 1,5 litros por hora, aunque dicha cantidad no es la más recomendable. Pasado ese límite, los riñones acumulan demasiado trabajo y las células se hinchan, lo cual lleva a la intoxicación.

Tomar más agua de lo recomendado (7 litros al día) puede producir problemas para tu salud. Foto: AFP

Aún si el cuerpo humano pudiese soportar tanta cantidad de agua, también puede matarte la cantidad excesiva de cafeína. Beber entre 80 a 100 tazas de café sin descanso equivale a entre 10 a 13 gramos de cafeína pura, una cantidad que resulta letal según especialistas citados por el portal especializado LiveScience.

El café consumido en exceso aumenta la presión sanguínea, incrementa la frecuencia cardíaca y encoge temporalmente los vasos sanguíneos. Llevado al extremo, esto puede causar un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o algún otro problema cardiovascular.

¿Cuántas tazas de café soporta el cuerpo humano?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos asegura que 400 miligramos de cafeína al día es una cantidad que en general no se relaciona con efectos negativos. Dicho límite equivale a unas cuatro o cinco tazas de café de 8 onzas (237 ml). Cada una de estas tazas puede equivaler a entre 80 a 100 mg de cafeína, según explica la institución.

La FDA recomienda hasta 400 ml de cafeína al día, lo que se traduce en unas 4 o 5 tazas de café. Foto: AFP

Pasado este límite, comienzan a aparecer los efectos perjudiciales, que pueden manifestarse en forma de síntomas como dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, micción frecuente o incapacidad para controlar la micción, taquicardia y temblores musculares.

En este sentido, cabe aclarar que ciertas personas con determinadas condiciones son más sensibles a los efectos de la cafeína y no la metabolizan con la misma velocidad que otras. Así, por ejemplo, las embarazadas deben consultar con su médico si deben limitar su consumo de cafeína a menos de 200 mg diarios.

¿Qué ventajas y desventajas tiene el café?

A continuación, mencionamos algunas de las propiedades positivas y negativas que tiene el consumo frecuente de café:

Ventajas

Posee propiedades antioxidantes.

Contiene vitaminas como B1, B2 y B3, y minerales como calcio, potasio, sodio, hierro y fósforo.

Mejora el rendimiento físico.

Propicia la buena memoria.

Tiene un bajo aporte calórico (4 calorías en cada 100 ml).

Protege las arterias y el cerebro.

Reduce el riesgo de derrame cerebral, Parkinson y diabetes tipo II.

Desventajas

Puede generar problemas digestivos por intolerancias como diarreas, vómitos o náuseas.

En exceso, puede aumentar el colesterol debido a su contenido de cafestol y kahweol.

En exceso, puede producir inquietud, insomnio, ansiedad, irritabilidad.

En exceso, puede propiciar jaquecas, temblores y taquicardias.

¿Tomar café todos los días adelgaza?

Un estudio de la Universidad de Nottingham en 2019 vinculaba al consumo de café con la posibilidad de ayudar a adelgazar, pues aumenta la llamada grasa marrón que ayuda a quemar calorías.

Sin embargo, un análisis de Andrew Carey, científico del Instituto Baker para el Corazón y la Diabetes, explicó que el café estimula la grasa marrón en cantidades tan pequeñas que no son suficientes para reducir peso en cantidades normales. Para hacerlo, afirma, tendríamos que beber unas 100 tazas de café al día y, como ya vimos, eso puede ser letal, además de virtualmente imposible.

No obstante, si se consume café de forma moderada como parte de nuestra dieta (pero no como su único componente), puede ayudarnos a cumplirla dado que tiene un bajo aporte calórico, como también vimos, y por ello es preferible como una bebida entre horas para calmar el hambre. Aún no hay estudios grandes que indiquen propiedades adelgazantes del café.

Beber café con moderación puede generar diversos beneficios para nuestra salud. Foto: La República

¿Qué pasa si tomo café en ayunas?

Tomar café a poco de despertar y sin acompañante alguno puede mantenernos despiertos, pero también puede afectar a tu estómago dado que su sabor amargo puede aumentar la producción de ácido estomacal y con ello el riesgo de irritación de la pared intestinal, según un estudio del Centro Alemán de Investigación para la Química Alimentaria.

Asimismo, el café estimula el cortisol, una hormona que controla nuestro metabolismo, presión sanguínea y niveles de azúcar en la sangre, pero que en exceso puede provocar pérdida ósea, presión arterial elevada, diabetes tipo II y enfermedades del corazón, de acuerdo con expertos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos citado por la cadena COPE.

No obstante lo explicado, ningún otro estudio hasta el momento ha encontrado correlación directa entre el café y los problemas digestivos, ni ha confirmado los posibles efectos del café sobre la producción de cortisol.