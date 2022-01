Argentina: ¿a cuánto aumentará el salario mínimo y desde cuándo?

En setiembre del 2021, el Gobierno de Argentina dispuso, a través de una resolución, que se aumentara el sueldo básico mediante tres pagos. De esa manera, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM ) es la retribución mínima que deben recibir todas las y los trabajadores que se encuentran bajo el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744. Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) es de 32.000 pesos argentinos.

Este incremento salarial llega a casi 1 100 000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, los cuales pertenecen al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

¿En qué fecha y qué monto podré cobrar con el aumento en mi salario mínimo?

En febrero del 2022 se podrá cobrar el último de los tres aumentos decretados en septiembre del año pasado. El incremento será del 3% y convertirá al SMVyM en US$ 33.000 para todos los trabajadores que cumplan con su jornada laboral completa.

Además, a partir del 1 de febrero, la prestación por desempleo contará con un aumento mínimo de US$ 9.167 y máximo de US$ 15.278. En el caso de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social indicó que el pago con el 3% incluido en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) iniciará en marzo de este año y les corresponderá un total de US$ 16.500.

¿Cómo saber si estoy inscrito en este beneficio?

Para verificar si formas parte del programa Potenciar Trabajo, debes ingresar y consultar con tus datos en la plataforma oficial Mi Argentina, donde se muestra información de trámites y servicios del Estado.