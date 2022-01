Hormigas: cuántas horas duermen, qué costumbres tienen y otras curiosidades

Las hormigas son el grupo de insectos más conocidos en el mundo. Esta clase de artrópodos cuenta con un gran número de colonias, las cuales son lideradas por una reina, que se encarga de poner los huevos para mantener la supervivencia de la especie. Esta se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida y algunas grandes islas, como Groenlandia, Islandia y partes de Polinesia.

En esta nota te contaremos todo acerca de las hormigas y sabrás si es cierto que estos insectos cuentan con la capacidad de no dormir y trabajar las 24 horas del día, hasta el momento de su muerte.

¿Las hormigas duermen?

De acuerdo a los estudios realizados por la Universidad del Sur de Florida y la Universidad de Texas, las hormigas sí cuentan con la capacidad de dormir. Sin embargo, distribuyen este tiempo de una manera peculiar, ya que descansan por un periodo de 4 horas diarias, que a la vez dividen en 250 siestas de un minuto cada una.

Las que comparten esta costumbre son las obreras y los soldados. La única que hormiga que tiene el privilegio de descansar de largo es la reina, la cual duerme durante nueve horas seguidas todos los días.

Las hormigas obreras y soldados son las que menos duermen en la colonia. Foto: scienews

¿Por qué las hormigas duermen pocas horas?

A pesar de que las Universidades de Florida y Texas descubrieron el ciclo del sueño de las hormigas, los estudios no fueron capaces de descubrir cuál es el motivo por el que estos insectos no tienen un descanso similar a la reina. No obstante, se cree que tanto las obreras como los soldados cuentan con este hábito para recolectar comida y mantenerse alertas ante cualquier amenaza, respectivamente, y así preservar a la colonia.

¿Cómo duermen las hormigas?

Durante la fase de sueño de las hormigas, se observó que sus antenas se reducen en un 65% y sus mandíbulas se mueven. Mientras duermen, pueden ser golpeadas de manera involuntaria por sus compañeras y algunas son desplazadas para que otra hormiga encuentre un mejor espacio para descansar.

Este comportamiento no provoca signos de violencia e irritabilidad en las durmientes, quienes continúan con su descanso hasta que se despiertan y vuelven a trabajar en la colonia.

¿Cuánto vive una hormiga?

Esto varía según la especia de hormigas, aunque también influye el tiempo de sueño que tienen durante su vida. Es así que las obreras y los soldados pueden vivir hasta tres años, mientras que la reina tiene una esperanza de vida de entre 15 y 30 años. Quienes se llevan la peor parte son los machos fecundadores o zánganos, que solo viven un par de semanas.

Las hormigas obreras y soldados cuentan con una esperanza corta de vida a comparación de la reina. Foto: alamy

La colonia más grande de hormigas

En julio de 2021 se reveló que la colonia de hormigas más grande del mundo se encuentra en Argentina, la cual está conformada por la especielinepithema humile. Este dato fue revelado por la cuenta de Twitter The Ant Guy, la cual indicó el recorrido sorprendente de los insectos: “La colonia de hormigas más grande están en Argentina y tiene más de 6.000 kilómetros de largo. Es casi la misma distancia de Inglaterra a Philadelphia en Norteamérica”.

Argentina cuenta con la colonia de hormigas más grande del mundo. Foto: the ant guy Twitter

Curiosidades de las hormigas