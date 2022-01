¿Cuál fue el primer emoji que se utilizó?: conoce los emoticones más populares

Los emojis se han convertido en una parte fundamental de la comunicación; ya que, actualmente, todos nosotros utilizamos estos símbolos a la hora de enviar un mensaje por WhatsApp, Twitter, Facebook o correo electrónico, con el fin de que se entienda mejor o incluso sea lea más amigable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado desde cuándo están los emoticones con nosotros o quién fue el pionero en utilizar estos elementos? En esta nota, resolvemos esa duda.

El primer emoji

Los emojis son más antiguos de lo que creemos, están entre nosotros desde hace 40 años. Fueron inventados por Scott E. Fahlman, profesor de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, y el primero en usar uno de estos símbolos para representar una cara sonriente.

Según lo explica Fahlman en su página web, la idea surgió como respuesta a los problemas que tenían estudiantes y profesores para interpretar los mensajes que se intercambiaban en los paneles electrónicos de la universidad .“Nos planteamos que sería una buena idea explicitar qué mensajes no debían tomarse en serio; después de todo, cuando usamos comunicación online basada en textos no contamos con los datos adicionales que aportan el lenguaje corporal o el tono de voz, entonces se me ocurrió que la secuencia de caracteres :-) podía ser una solución elegante”, aclara.

Scott E. Fahlman, inventor del primer emoji. Foto: Graffica

Después de esto, los emojis comenzaron a popularizarse en las redes informáticas de otras universidades en los años 80, pues eran una solución a la falta de lenguaje corporal y el tono que sí hay en las conversaciones por teléfono y cara a cara, razón por la que llevamos casi 40 años usándolos día con día.

¿Cuándo se celebra el Día del Emoji?

Desde el año 2014, todos los 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji. La elección de esta fecha fue, debido a que es la que aparece en el emoji que las principales plataformas usan en su ícono del calendario. De hecho, Apple fue la primera en usarlo en 2002, como parte de su aplicación calendario iCal que fue presentada, precisamente, el 17 de julio de ese mismo año.

Emoji del calendario. Foto: Red SanDiego

Además, esta fecha se presta para que varias compañías presenten nuevas colecciones y eventos que giran alrededor de estos elementos. En 2019, por ejemplo, Apple y Google usaron el Día del Emoji para dar un vistazo previo de sus nuevos emoticones.

Emojis muy conocidos. Foto: Race

¿Cuáles son los emojis más populares del mundo?

Según los datos recogidos por el Consorcio Unicode, la organización sin ánimo de lucro responsable de la digitalización de los idiomas del mundo, lágrimas de alegría es el emoticón más popular del mundo. A continuación. te presentamos un conteo con los emojis más usados actualmente: