Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 15 de enero de 2022

El precio del dólar hoy, sábado 15 de enero, abre en S/ 3,855 la compra y S/ 3,895 la venta en el mercado paralelo. Además, según el portal Bloomberg, el tipo de cambio se encuentra en S/ 3,8703.

Por su parte, en el mercado interbancario la divisa cotiza de la siguiente manera:

Banco Compra Venta BCP 3,858 3,908 Interbank 3,880 3,915 BBVA 3,820 3,946 Scotiabank 3,780 3,985 Banco de la Nación 3,880 4,000

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la moneda norteamericana cerró la jornada del viernes 14 de enero en S/ 3,8720, mientras el 13 de enero finalizó en S/ 3,891. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) afirmó que el Estado no tiene los recursos suficientes para completar la masificación del gas natural. Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el viceministro de Minas, Jorge Chávez, informó que, para la fase inicial, solo cuentan con los US$ 300 millones del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y necesitarán un monto adicional de US$ 500 millones para poder concretar esta misión.