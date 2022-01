Mejores videojuegos de terror 2022: lanzamientos más esperados del año

El nuevo año 2022 trae venturosos juegos de terror para los aficionados. Hay gran expectativa por el lanzamiento de los macabros gameplay, a pesar de que la emoción por los tráiler se haya detenido un poco a raíz de los aplazamientos por la pandemia. Los fánaticos del horror y espanto virtual esperan con ansias también otros estrenos, como Martha is Dead, Scorn, System Shock, Daymare 1994: Sandcastle, The Callisto Protocol, etc.

Martha is Dead para PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Falta poco para que Martha is Dead esté disponible. El próximo 24 de febrero es la fecha de lanzamiento de este juego desarrollado por LKA y Wired Productions. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y nos ubica en la Toscana (Italia) de 1994. Como thriller psicológico, se centra en un crimen que de a pocos se convierte en protagonista del conflicto.

Sons of the Forest para PC

Sons of the Forest llega a PC el 20 de mayo de 2022. De acuerdo con Endnight Games, estuvo pensada para estrenarse en 2021, pero la fecha ya quedó establecida. La secuela de The Forest aumenta su trama gameplay a una más oscura, en la que deberás fabricar armas y otros objetos para sobrevivir. La noche será oscura y peligrosa.

Scorn para PC, Xbox Series X|S

Scorn saldrá a la venta en octubre de 2022, aunque sus seguidores esperaban ya el estreno desde el año pasado. La atmósfera de horror creada por Ebb Software nos sumergirá en un mundo plagado de criaturas macabras. Controlando a un soldado abandonado, deberás fortalecer tu ingenio para sobrevivir en el terror biomecánico.

System Shock Remake para PC y otras consolas por determinar

“Shodan is come back”. Prime Matter y Nightdive Studios relanzarán la aventura de ciencia ficción original en formato reboot. El clásico RPG mantiene con suma atención a sus fanáticos alrededor del mundo por la trama gameplay que recoge, como por su sistema gráfico y, ocasionalmente, la interfaz.

Si te preguntas cuándo Koch Media (Prime Matter) lo publicará, aún no hay una fecha precisa, pero se espera que llegue este 2022.

Todos los videojuegos de terror que llegan en 2022