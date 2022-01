¿Qué tan importante es el uso del bloqueador solar aún sin ir a la playa?

El verano 2022 ya inició y nos alistamos para los planes de ir a la playa, comer helados en un parque o disfrutar del atardecer. Sin embargo, muchos no sabemos que al salir de nuestras casas corremos peligro al exponer nuestra piel a los rayos del sol. Por eso, te contaremos qué tan importante es el uso del bloqueador solar.

Con el nuevo inicio del verano también aparece los riesgos de contraer diversas enfermedades debido a la exposición constante al sol, es por eso que La República consultó a Ennio Barrón, dermatólogo de la Clínica Internacional de San Isidro, quién nos ampliará el panorama respecto al uso del bloqueador solar.

¿Qué es y para qué sirve el bloqueador solar?

El especialista Barrón explicó que el bloqueador solar o fotoprotectores protegen la piel tanto de los rayos UVA como UVB. “Sus espectros crean un espejo que refleja los rayos del sol (UVA y UVB) de la piel, impidiendo que penetren la piel. Se trata de un protector solar físico”, detalló

“Además, son espesos al tacto y su color es usualmente blanco debido a que utilizan componentes como óxido de titanio u óxido de zinc. Asimismo, llegan a ser poco estéticos para lo usuarios ya que el color se ve en la piel luego de mojarse. Sin embargo, son los mas recomendables por su alto nivel de protección y también, porque no provocan efectos secundarios como alergias”, añadió.

¿Debo aplicarme bloqueador aún si no voy a playa?

El doctor Barrón recomendó utilizar el protector solar en todas las estaciones del año. No importa si vas o no a la playa o si el día está nublado. “Las nubes actúan como un atenuador pero no reducen los rayos por completo ya que las sobrepasan por sus niveles de espectros muy altos.”

El especialista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señaló que no es recomendable exponerse al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horas en la que los rayos del sol toman más fuerza.

Recordó que un buen bloqueador es aquel que tiene un Factor de Protección Solar (FPS) mayor a 30, ya que ofrece un 95% de protección.

¿Qué consecuencias tiene el exceso de sol en la piel?

Estar expuesto al sol puede traer consecuencias a corto y largo plazo. Entre los efectos instantáneos están las quemaduras leves y arrugas, mientras que la enfermedad que se pronuncia luego de un largo tiempo es el cáncer de piel.

Cáncer de piel.

Quemaduras de primer y segundo grado.

Arrugas y manchas oscuras en la cara.

Flacidez y color amarillenta en la piel.

Problemas en los ojos y el sistema inmunitario.

Creencias erróneas acerca de los bloqueadores solares

Como todo producto a la salud, los bloqueadores solares también son cuestionados sin ciencia alguna por los usuarios. Uno de las teorías erróneas más comunes para el dermatólogo Barrón es el uso de bloqueador por una vez al día.

“Hay personas que piensan que al echarse ya sea bloqueador, filtro o protector solar por una vez al día es suficiente. Están equivocados. Lo recomendable es utilizar el componente dependiendo de la actividad que se esta realizando. Es decir, si hago algún deporte o permanezco constantemente en el agua, debo echarme protección solar cada 2 a 3 horas”, precisó Barrón.

Otra creencia errónea es el descuido de las personas adultas al no protegerse del sol porque “ya no es eficaz si no se ha hecho en la infancia”. El especialista recomendó que independientemente de la exposición solar que se haya tenido en la niñez y juventud, es muy importante protegerse del sol en la edad adulta ya que evitará que el sistema inmune se vea atacado.

¿Qué otras medidas debemos tomar para cuidarnos de los rayos UV?

El dermatólogo Barrón recomendó una lista de medidas para protegernos de la exposición solar.