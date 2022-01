¿Cuándo es el ‘Blue Monday’ y por qué se lo conoce como el día más triste del año?

Todo comenzó cuando en el 2005 el psicólogo inglés Cliff Arnall elaboró una ecuación matemática para calcular cuál sería el peor día del año. Según la fórmula que ideó —donde tomó en cuenta diferentes factores de su país (Inglaterra), como el clima, las deudas, los bajos salarios, entre otros—, el día en que nos podríamos sentir más deprimidos sería el tercer lunes de enero. Asimismo, indicó que en esta temporada, luego de las fiestas navideñas y de las celebraciones de Año Nuevo, muchos de sus pacientes habían comentado sentirse ansiosos y estresados por el retorno a la rutina laboral o a las escuelas, así como tener que asimilar las deudas acumuladas y la sensación de estar alejados de los propósitos que habían planeado para el nuevo año.

No obstante, esta ecuación ha sido múltiples veces debatida por especialistas de la salud mental, quienes afirman que no es posible calcular un día específico en que las personas se sientan tristes.

”Los sentimientos humanos no pueden ser predichos por ecuaciones ordenadas”, señaló Claudia Hammond, periodista experta en mitos de la BBC para la revista Quo.

En esa línea, el propio Arnall confirmó que su teoría está basada en la pseudociencia (afirmaciones o creencias incompatibles con métodos científicos).

¿Cómo se originó el ‘Blue Monday’?

Lo que llevó, en primer lugar, al psicólogo Cliff Arnall a elaborar esta ecuación fue el pedido de la firma de viajes Sky Travel. Dicha empresa le solicitó a Cliff una idea para usarla como campaña publicitaria y poder promover sus ofertas de invierno, que en ese momento se encontraban con poco público.

“Originalmente me pidieron que pensara en lo que pensaba que era el mejor día para reservar unas vacaciones de verano, pero cuando comencé a pensar en los motivos para reservar unas vacaciones, reflexionando sobre lo que miles me habían dicho durante los talleres de manejo del estrés o felicidad, hubo estos factores que apuntaban al tercer lunes de enero como particularmente deprimente “, contó Cliff Arnall al The Daily Telegraph en 2013.

En esa línea, a lo largo de los años son muchas las empresas que han hecho uso del término para promover su publicidad y vender sus productos bajo el slogan de buscar levantar el ánimo de las personas.

¿Cuándo es el ‘Blue Monday’ en Perú?

El ‘lunes azul’ o ‘el día más triste del año’ cae el lunes 17 de enero. Dicha fecha es el tercer lunes de enero del 2022.

¿Existe la depresión estacional?

Asimismo, sí hay un registro de episodios depresivos ocasionados por el cambio de estación. El trastorno afectivo estacional es reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5). Según un estudio realizado por la sección de Psiquiatría del Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España, esta es una patología frecuente en la práctica clínica y se encuentra entre el 1% y el 10% de la población. De igual forma, se señala que es frecuente mayormente en mujeres de entre 20 y 35 años, y es más común en países nórdicos, como Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.