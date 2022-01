¿Se escribe ‘bah’, ‘vah’ o ‘va’?: conoce AQUÍ sus diferencias y usos

¡ Bah ! No me gustó esa película.

Bah , para qué hablar si no podremos ponernos de acuerdo.

Lo esperaremos lo necesario; bah , si es que no tarda horas como la última vez.

Bah , es el chiste más malo que he escuchado en mi vida.

¡ Bah , no volveremos más a este hotel!

Bah , no le prestes atención, solo quiere que te enojes.

Estamos llegando muy tarde; ¡ Bah , ya no debe quedar nadie!

Bah , no puedo creer que no haya venido.

El libro que me recomendaste no me gustó; bah, es bastante malo.