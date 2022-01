¿Cómo saber si tengo SIS gratuito?: consulta AQUÍ si estás afiliado al Seguro Integral de Salud

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro que pretende ser universal para aquellos peruanos que no cuentan con el Seguro Social de Salud (Essalud), que no cuentan con trabajos formales o no tienen empleo alguno. Dicho beneficio busca que todos los peruanos, sin excepción, puedan tener acceso a la salud como un derecho ciudadano, que les permita tener bienestar físico, mental y emocional, y poder tener productividad. En esta nota podrás saber si te encuentras afiliado a este sistema.

Pasos para conocer si estás afiliado al SIS

Si quieres consultar si estás afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), primero ingresa al siguiente ENLACE . Ahí te aparecerá la opción ‘Verifica si estás afiliado al SIS’, haz clic y te enviará a Consultas en Línea.

En la parte superior derecha de la página te aparecerá la opción de ‘Búsqueda por’. Allí selecciona si por Datos Personales o por Tipo de Documento.

Ingresa los datos de acuerdo a la opción escogida y valida con el código captcha (en la imagen que aparece).

Clic en Consultar. Allí te aparecerá si cuentas o no cuentas con el SIS. Así también, el estado en el que se encuentra ‘Activo’, ‘Inactivo’ o ‘Cancelado’.

¿Qué es el SIS y qué cubre si está activo?

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro de salud que es para todos los peruanos y extranjeros que residen en nuestro país. Esto solo se habilita en caso no se cuente con otro seguro de salud vigente. En caso este activo, este cubre diferentes áreas, aquí te dejamos una lista completa:

Transporte por evacuación.

Maternidad y cuidado neonatal.

Cuidado quirúrgico y todo lo que ello incluye.

Cuidados ambulatorios y todo lo que esto conlleva.

Atención a pacientes internos (atención médica, medicamentos, consumibles, rayos X, etc.)

Costos por rehabilitaciones y entierros (cubre gastos del funeral, ataúd, capilla ardiente y otros).

Atención sanitaria preventiva, esto incluye desde vacunas para niños y adultos, hasta detección precoz de cáncer.

Atención de emergencia que va desde el diagnóstico y el tratamiento de emergencias médicas, hasta pruebas de laboratorios y más.

¿Cuáles son los planes del SIS?

El SIS tiene cinco planes de seguro:

SIS Gratuito: Personas que están en pobreza extrema o pobreza (según SISFOH), madres gestantes, niños, bomberos, entre otros grupos.

SIS para Todos: Personas que no cuenta con un seguro de salud, independientemente de su condición económica.

SIS Independiente: Para cualquier ciudadano a un costo bajo.

SIS Microempresas: En caso tengas una microempresa y quieres afiliar a tus trabajadores, puedes hacerlo bajo esta modalidad.

SIS Emprendedor: Solo para trabajadores independientes sin nadie a cargo como estilistas, modistas, entre otros.

¿Cómo mantener mi SIS activo?

Para contar con tu SIS activo y acceder a los beneficios, debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

Tener documento de identidad o carnet de extranjero.

Tener una mala o muy mala clasificación en el registro MIDIS.

No tener o estar afiliado a algún seguro de salud, ya sea privado o del EsSalud.

Teléfonos de contacto del Seguro Integral de Salud

Si quieres contactarte con alguien del Seguro Integral de Salud (SIS), comunícate a los siguientes números u otros medios de contacto:

WhatsApp del SIS : 941 986 682

Teléfono : 514-5555 (Central SIS)

Dirección de la oficina principal: 212 Avenida Carlos Gonzáles, Urb. Maranga, San Miguel. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 1.00 p. m. y de 2.00 p. m. a 5.30 p. m.

Requisitos y pasos para la afiliación

Los ciudadanos deberán tener DNI o carné de extranjería, no contar con un seguro de salud y residir dentro del territorio peruano. Los pasos a seguir son los siguientes: