Beca 18-2022: ¿cómo debe ser la constancia de ingreso a presentar?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), recordó que uno de los requisitos obligatorios que deben de presentar los preseleccionados del concurso Beca 18, convocatoria 2022, en la etapa de selección de ganadores, cuyo primer momento ya se inició, es la constancia de ingreso a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible, para iniciar estudios en el año académico 2022.

De acuerdo a las bases de la convocatoria, dichas constancias tendrán que cumplir las siguientes características:

- Haber sido obtenidas en el marco de un proceso de ingreso regular de la institución y conforme a lo establecido en la Ley Universitaria. No se aceptarán modalidades de ingreso exclusivo - ad hoc para postulantes del presente concurso, con excepción de aquellos diseñados por universidades públicas licenciadas.

- Tener el nombre de la IES, sede y programa de estudios elegible, datos personales del postulante, semestre de inicio de estudios (2022-I o 2022-II), firma y/o sello de la institución superior.

De manera excepcional, para constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores al 2022, se debe acreditar que la IES autorizó y reservó el inicio de clases para el año académico 2022, adjuntando el documento correspondiente emitido por la institución superior.

Adicionalmente a este requisito, los preseleccionados tendrán que haber culminado el nivel secundario de la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE). Para ello, deberán presentar el Certificado de Estudios escaneado que contenga el visado de las autoridades correspondientes de las notas de todos los grados de educación secundaria (anverso y reverso), el Certificado de Estudios Digital o la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) que acredite, como mínimo, las notas de los dos últimos grados concluidos de la EBR.

Es preciso señalar que los documentos a subir al Módulo de Postulación para la selección deben estar en formato PDF y pesar 2 MB como máximo. En el caso de Beca 18 Ordinaria, los talentos de esta modalidad tendrán que acreditar, además, condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Midis.

PUEDES VER: Colegios particulares alistan alza en las pensiones por clases semipresenciales

Cabe recordar que los preseleccionados que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos del primer momento de postulación podrán volver a postular en el segundo momento, que se iniciará el 28 de marzo próximo. Es decir, tendrán dos oportunidades para ganar la beca y mayores opciones para elegir dónde estudiar su educación superior.

El primer momento de postulación de Beca 18-2022 culmina el 1 de marzo del 2022, en el que se otorgarán 2.000 becas integrales para estudiar una carrera profesional. Los preseleccionados podrán postular de manera gratis y virtual a través de http://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Para mayor detalle, se recomienda a los postulantes revisar con detenimiento las bases del concurso o llamar a la línea gratuita 080 00 00 18, a la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp 966 429 596.