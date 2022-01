‘Por favor’ o ‘porfavor’: ¿cuál es la forma correcta de escribirlo?

¿Cómo se escribe: por favor o porfavor? ¿cuál es la forma correcta? Continuando con la lista de errores a la hora de escribir palabras juntas o separadas, situación especialmente común en los adverbios o locuciones adverbiales, aquí tenemos a la conocida expresión ‘por favor’, usada para solicitar algo de manera educada, aunque, en algunos casos, también puede utilizarse como expresión que acompaña a una protesta o rechazo.

Por dicho motivo, en esta nota te presentamos la forma correcta de escritura de esta expresión castellana y qué dice la RAE y las reglas de ortografía y gramática al respecto. Recuerda que el caso de ‘por favor’ y ‘porfavor’ es solo uno de muchos otros, dentro de los que se incluyen aquellos en que ambas formas son aceptadas. Todas tus dudas y algunos otros detalles las resolvemos a continuación.

¿Cuál es la diferencia entre ‘Por favor’ y ‘porfavor’?

Según la Real Academia Española, la palabra ‘porfavor’ escrita de manera seguida no es correcta y por tanto no existe en el diccionario de la RAE. Nunca deberemos escribir esta expresión como si se tratara de una única palabra, toda junta y sin espacio. En caso de hacerlo, estaremos incurriendo en una incorrección ortográfica, por el hecho de no existir ningún término con esta forma.

La forma correcta de usar la palabra ‘por favor’ es de forma separada y con v, según la normativa que establece la Real Academia Española. Esta expresión la obtenemos de la preposición por y el sustantivo favor. Su uso se vincula con situaciones en las que se realiza una petición de forma educada, en las que deberemos escribir por favor, como dos palabras por separado que funcionan a modo de expresión.

¡Basta, por favor! ¡Que el gas no siga subiendo! Foto: La República.

También es considerada una interjección para expresar una protesta o malestar o, simplemente, acompañarlo. Además, recuerda que, en caso de acortamiento, se escribe ‘por fa’ pues la RAE indica que los acortamientos de expresiones pluriverbales propias del habla coloquial se escriben en una sola palabra: ‘porfa’ y su variante ‘porfi’.

Sinónimos de ‘por favor’

Hay muchos sustitutos en forma de sinónimo de la expresión ‘por favor’. Estos serían algunos ejemplos significativos: tenga la bondad de, haga el favor, si le parece bien, sería posible…

Oraciones con ‘Por favor’

Por favor, se ruega silencio

¡Por favor, hágase a un lado!

No arrojar basura al suelo, por favor.

Te pido por favor que me ayudes.

Se ruega por favor respetar el descanso de las personas que viven al lado.

Pide por favor a tu jefe algún día libre

Por favor, pásame la herramienta que tienes al lado.

¿Me pasas la salsa, por favor?

Si lo quieres, tienes que decir por favor.

¡Por favor, ya está bien!

¡Por favor! Si eso fue un penalti clarísimo, árbitro.

Pero, por favor, todos hemos visto cómo esa señora se adelantó en la fila.