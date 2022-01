¿Qué dijo el papa sobre las parejas que no quieren tener hijos, pero sí mascotas?

El papa Francisco, durante la primera Audiencia General del año 2022, reflexionó sobre la paternidad, maternidad y el cuidado que las personas dedican a los animales domésticos. Durante la catequesis, celebrada el último miércoles 5 de enero en la Sala Pablo VI, el sumo pontífice tildó de egoístas a las parejas que no quieren tener hijos, pero sí mascotas.

En ese sentido, el santo padre instó a las parejas a pensar en la adopción si es que no pueden concebir hijos de forma biológica y la catalogó como una de las “formas más altas de amor” . Sigue leyendo, ya que a continuación te contaremos todo lo que dijo el papa Francisco.

¿Qué dijo el papa sobre las parejas que tienen mascotas en lugar de hijos?

El pontífice calificó de egoístas a las parejas por no querer tener hijos, o tener solo uno, y que prefieran tener muchas mascotas que ocupen el lugar de los mismos.

“ Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos. Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos . Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, lamentó el papa Francisco.

“Yo le pido a San José gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener hijos. Es cierto, está la paternidad espiritual para quien se consagra a Dios y la maternidad espiritual; pero quien vive en el mundo y se casa debe pensar en tener hijos, en dar la vida, porque serán ellos los que les cerrarán los ojos, los que pensarán en su futuro”, añadió el santo padre.