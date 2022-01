Día de los Reyes en Magos: ¿cuáles fueron las 5 etapas de viaje hasta ver al Niño Jesús?

Este 6 de enero culminan las celebraciones navideñas con la Bajada de Reyes. Así, a fin de explicar esta tradicional fiesta, te contamos las 5 etapas del viaje de los Reyes Magos hacia su encuentro con el Niño Jesús en Belén.

El National Catholic Register, el periódico católico de mayor antigüedad en Estados Unidos, ha publicado un artículo acerca de las etapas del viaje que los Reyes Magos emprendieron. El autor es el monseñor Charles Pope, decano y sacerdote de la Arquidiócesis de Washington D.C., y reflexionó sobre el ánimo de los católicos para entrar a un proceso de reflexión.

Etapa 1: Llamada

El texto dice: “He aquí, unos magos del este llegaron a Jerusalén y dijeron: ‘¿Dónde está el rey recién nacido de los judíos? Vimos su estrella salir y hemos venido a rendirle homenaje‘”.

El término ‘magos’ habla de hombres eruditos, quizás sean astrónomos antiguos. No obstante, destaca que su identidad clave es que son gentiles. Hasta este punto de la historia de la Navidad, solo los judíos habían sido llamados a Belén. Está claro que el Evangelio se extiende a todo el mundo, por lo que dicha convocatoria completa a la Iglesia, que necesita tanto a judíos como a gentiles.

Etapa 2: Constancia

En su artículo, moseñor Pope señala que “al llegar a Jerusalén, los magos se encontraron con una situación bastante confusa y desalentadora: Herodes no sabía nada del nacimiento de este nuevo Rey”. Además, “aún más desconcertante” fue que vieron que “los líderes religiosos convocados parecían poco entusiasmados con el rey recién nacido”.

Tras recibir la información de dónde sería el nacimiento de Cristo, los Reyes Magos vieron que no hubo “regocijo” en la gente ni “ninguna convocatoria para decirles que finalmente ha nacido un Mesías anhelado, ¡ni siquiera más preguntas!”.

Etapa 3: Confesión

El texto dice: “Después de su audiencia con el rey, partieron. La estrella que habían visto al salir les precedió. (...) Al entrar en la casa vieron al Niño con María, su madre. Se postraron y le rindieron homenaje “.

Los Magos partieron y continúan siguiendo el llamado de Dios a través de la estrella. Note, también, que se “postran” ante Jesús. La palabra griega utilizada es prosekunēsan, que significa “postrarse en adoración”. Esta es una confesión de fe. Pero ¿es una real o simplemente una observancia superficial? Busquemos los efectos de una fe real y salvadora.

Etapa 4: Costo

Pope manifiesta que luego de adorar al Niño Jesús, “los magos se sienten impulsados a dar tres obsequios simbólicos que muestran algo de lo que incluye la verdadera fe”. Precisa que estos tres regalos, que son el oro, el incienso y la mirra, son “costosos”.

“El oro simboliza todas nuestras posesiones. El incienso simboliza el don de la adoración. La mirra, un ungüento funerario, prefigura la muerte de Jesús. Estos tres dones son muy simbólicos. Los magos están mostrando los frutos de la fe salvadora”, señala. También a hacerse la siguiente pregunta: “¿Estoy dispuesto a cubrir el costo de nuestro seguimiento a Cristo?”.

Etapa 5: Conversión

El texto dice: “Habiendo sido advertidos en un sueño de que no regresaran a Herodes, partieron hacia su país por otro camino”. Aquí hay evidencia esencial para la fe: conversión. Estos Reyes Magos ahora caminan de manera diferente y no regresan a casa por el mismo camino por el que vinieron. Se han dado la vuelta (conversión). Caminan por el camino recto y estrecho que conduce a la vida en lugar del camino ancho que conduce a la condenación. Ya no son meros magos, ahora son sabios.