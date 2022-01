Variante ómicron: ¿cómo se están desarrollando los casos en regiones?

El Ministerio de Salud, que indicó que ya se han detectado hasta la fecha 309 casos de la variante ómicron en nueve regiones del país, confirmó este último 4 de enero el inicio de la tercera ola de la COVID-19. El ministro de esta cartera, Hernando Cevallos, detalló que se han encontrado más portadores en Lima Metropolitana, donde la mutación ya es predominante. Frente a este escenario, pidió a los ciudadanos que se vacunen.

En varios infectados, según especialistas, no hubo mayores estragos por un hecho en común: la vacunación. Algunos no han requerido hospitalización, pero han estado confinados en sus domicilios, donde fueron supervisados sin ningún inconveniente; y otros que sí han requerido ser internados, o bien no experimentaron un cuadro grave, o bien ya recibieron el alta.

¿Cómo se están desarrollando los casos en regiones?

Piura:

En Piura, se han registrado un total de cinco casos con variante ómicron. El último que se detectó fue el de una mujer de 43 años, quien había recibido las dos dosis, y en quien finalmente no se agravó la enfermedad. Esta información fue compartida por la Dirección Regional de Salud (Diresa), que cuenta con los resultados oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS).

Todo inició el 22 de diciembre. La paciente, que ya había presentado síntomas de esta mutación como fiebre, cefalea y dolor de garganta, solicitó ese día que le realicen un hisopado para descartar el coronavirus. Después de dar positivo y tras los análisis correspondientes, se le informó que no requería hospitalización. Lo mismo sucedió en la provincia de Morropón con una paciente de 29 años. Los mismos síntomas y el mismo desenlace.

Lo único alarmante de este último caso es que reveló que venía de Chorrillos (Lima) y que había visitado a varios familiares antes de someterse a la prueba de COVID-19. El Minsa, inmediatamente, ejecutó un cerco a los contactos directos para evitar un posible contagio masivo.

Arequipa

El primer caso de la variante ómicron en Arequipa fue detectado en la urbanización Salaverry. Se trata de una mujer de 32 años, quien había vuelto de un viaje a España, y quien finalmente se encuentra estable, según lo que informó la red de salud Arequipa-Caylloma.

Ica:

El Instituto Nacional de Salud ha reportado seis casos con la variante ómicron en Ica. Tres pacientes son provenientes de Ica, dos de Chincha y uno de Pisco. El primer portador es un hombre de 71 años, quien indicó que tuvo síntomas como molestia ocular y picazón en la garganta. EsSalud informó finalmente que todos están estables, que pasaron de sintomatología leve a moderada, que no están hospitalizados y que han recibido la vacunación completa, lo cual evitó que se agrave su situación.

Loreto

Hasta la fecha, en Iquitos (Loreto) se han registrado cuatro casos de pacientes que se infectaron con la nueva mutación de la COVID-19. Según lo indicado por el jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto, en una entrevista con el Diario La Región, tres casos reciben atención en sus mismos domicilios. Confirmó que a ninguno se le agravó la enfermedad porque contaban con la vacunación completa. La Diresa de la región mencionada, a fin de encontrar más portadores, implementó cercos epidemiológicos en los distritos de San Juan Bautista y Belén, de donde provienen los contagiados.

Áncash

En Áncash, según el director de Epidemiología Jaime Salazar Vargas, la edad de tres de los cuatro casos con variante ómicron detectados oscila entre los 43 y 59 años. Así lo detalló en una entrevista con RPP. Añadió que todos tienen su vacunación completa y que proceden de Nuevo Chimbote, Chimbote y Coishco, de la provincia de Santa.

La primera infectada, de acuerdo a lo que contó, era de Chimbote y ya recibió el alta médica, mientras que el segundo y tercer contagiado están en sus domicilios con supervisión y sin un cuadro grave de la enfermedad. Solo el cuarto está internado en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Precisó que se han tomado dos medidas: cerco epidemiológico y toma de pruebas al entorno de los pacientes.